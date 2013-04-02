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Dünya

Myanmar'da çıkan yangında 13 çocuk hayatını kaybetti

Myanmar'da bir külliyede çıkan yangında 13 çocuk yaşamını yitirdi. Müslümanlar, çıkan yangından Budistleri sorumlu tuttu

02 Nisan 2013 11:56

Myanmar'da bir külliyede çıkan yangında 13 çocuk öldü. Yangından Budistleri sorumlu tutan Müslümanların külliye önünde toplanması üzerine yoğun güvenlik önlemi alındı.

Myanmar'ın başkenti Yangon'da kimsesizlerin kaldığı külliyede çıkan yangında 13 çocuk yaşamını yitirdi.

Yetkililer, kentin doğu kesiminde yer alan bir cami, bir okul ve bir de yatakhaneden oluşan külliyede çıkan yangına elektrik sistemindeki kısa devrenin neden olduğunu ileri sürdü. 

Yaklaşık 75 çocuğun kaldığı külliyede yangın çıktığı sırada zemin katta uyuyan çocukların kaçtığı, birinci kattaki odada kalan 16 çocuktan 3'ünün pencereden atlayarak kurtulduğu, merdivenlere yönelen diğerlerinin ise yanarak öldüğü açıklandı.

Yangından Budistleri sorumlu tutan Müslümanların, külliye önünde toplanmaya başlaması üzerine yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

'Yanmış kablo yok'

 

Müslüman Gençler Örgütü'nden Zaw Min Htun, binada yanmış kablo görmediklerini, sigorta kutusunun da sağlam olduğunu ileri sürdü.

Külliyenin yakıldığını, masum çocukların katledildiğini belirten Zaw Min Htun, yetkililere olayı bir an önce aydınlatmaları çağrısında bulundu.  
  
Myanmar'ın batısında bulunan Rakhine (Arakan) eyaletinde Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan çatışmalar, çok sayıda kişinin ölümüne, yaklaşık 10 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştı.

 

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