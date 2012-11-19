Obama'dan Myanmarlı Müslümanlara destek

Myanmar'ı ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Barack Obama, Myanmar'da şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek verdi. Obama, "Günahsız insanlara karşı şiddetin gerekçesi olamaz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, 18 saat süren Tayland gezisinin ardından Myanmar'a geçti.

Myanmar'da bu ülkenin Devlet Başkanı Thein Sein ve Nobel ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu Çii ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Barack Obama, Myanmar'ın batısında şiddete maruz kalan ve evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı (Rohingya) Müslümanlarına destek verdi.

"Günahsız insanlara karşı şiddetin gerekçesi olamaz" diyen Obama, "Ulusal birlikteliği sağlamak zaman ister ancak ortak insani değerler ve bu ülkenin geleceği için gerekli olan şey, tahriklere kapılmadan, şiddeti sona erdirmektir" dedi.

Myanmar'ı ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Barack Obama, Devlet Başkanı Thein Sein ve Nobel ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu Çii ile görüştü.

İlk ziyaret Myanmar'a

ABD Başkanı Barack Obama, 6 Kasım seçimlerinde yeniden başkan olduktan sonra ilk ziyaretini bu ülkeye gerçekleştirmekle, Myanmar'da 2010'den bu yana yapılan reformlara desteğini göstermeyi amaçlıyor.

170 milyon dolar yardım

Obama, Myanmar'a 170 milyon dolarlık yardım yapılacağını da açıklayacak. ABD Başkanı Barack Obama, 6 saat sürecek Myanmar gezisinin ardından ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Kamboçya'ya geçecek.

Amaç Çin'i engellemek

Son dönemde dış politikasında Asya Pasifik bölgesine daha fazla ağırlık veren ABD'nin, bununla Çin'in bölgedeki nüfuzunu sınırlamaya çalıştığı iddia ediliyor.