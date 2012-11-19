T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan Myanmarlı Müslümanlara destek

Myanmar'ı ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Barack Obama, Devlet Başkanı Thein Sein ve Nobel ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu Çii ile görüştü

19 Kasım 2012 13:40

Myanmar'ı ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Barack Obama, Myanmar'da şiddete maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek verdi. Obama, "Günahsız insanlara karşı şiddetin gerekçesi olamaz" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, 18 saat süren Tayland gezisinin ardından Myanmar'a geçti.

Myanmar'da bu ülkenin Devlet Başkanı Thein Sein ve Nobel ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu Çii ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Barack Obama, Myanmar'ın batısında şiddete maruz kalan ve evlerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı (Rohingya) Müslümanlarına destek verdi.

"Günahsız insanlara karşı şiddetin gerekçesi olamaz" diyen Obama, "Ulusal birlikteliği sağlamak zaman ister ancak ortak insani değerler ve bu ülkenin geleceği için gerekli olan şey, tahriklere kapılmadan, şiddeti sona erdirmektir" dedi.

Myanmar'ı ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Barack Obama, Devlet Başkanı Thein Sein ve Nobel ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu Çii ile görüştü.

 

İlk ziyaret Myanmar'a

 

ABD Başkanı Barack Obama, 6 Kasım seçimlerinde yeniden başkan olduktan sonra ilk ziyaretini bu ülkeye gerçekleştirmekle, Myanmar'da 2010'den bu yana yapılan reformlara desteğini göstermeyi amaçlıyor.

 

170 milyon dolar yardım

 

Obama, Myanmar'a 170 milyon dolarlık yardım yapılacağını da açıklayacak. ABD Başkanı Barack Obama, 6 saat sürecek Myanmar gezisinin ardından ASEAN Zirvesi'ne katılmak üzere Kamboçya'ya geçecek.

 

Amaç Çin'i engellemek

 

Son dönemde dış politikasında Asya Pasifik bölgesine daha fazla ağırlık veren ABD'nin, bununla Çin'in bölgedeki nüfuzunu sınırlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

ETİKETLER

obamaabdmyanmardestek

İlgili Haberler

Myanmar'da, Obama affı

Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştireceği Myanmar'da çıkan afla 450 tutuklunun serbest kalacağı bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24