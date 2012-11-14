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Dünya

Myanmar'da, Obama affı

Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştireceği Myanmar'da çıkan afla 450 tutuklunun serbest kalacağı bildirildi

14 Kasım 2012 22:32

ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini gerçekleştireceği Myanmar'da af çıkarıldığı bildirildi. Yarın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek afla birlikte 450 tutuklunun serbest kalacağı açıklandı.

Serbest bırakılacak 450 tutuklu için siyasi tutuklu olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmediği belirtildi.

Myanmar hükümeti iki ay önce çıkardığı afla 514 kişiyi serbest bırakmıştı. Serbest bırakılan kişilerin kimlikleri ve siyasi tutuklu olup olmadığı belirtilmemişti.

Obama'nın pazartesi günü Myanmar'a gelerek muhalefet lideri Aung San Suu Kyi ile başkent Yangon'da görüşmesinin beklendiği açıklandı.

Obama'nın, Myanmar'ı ziyaret edecek ilk ABD Başkanı olacağı kaydedildi.

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