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Dünya

Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet artıyor

Müslüman ve Budist gruplarla olayların yaşandığı Meikhtila'ya 64 kilometre mesafedeki Yamethin'de 1 cami ve 50 evin bazı gruplar tarafından ateşe verildiğini belirttildi

25 Mart 2013 12:57

Myanmar'ın Yamethin kentinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları artarken 2 cami ve 50 ev ateşe verildi.

Devlet Televizyonu, Müslüman ve Budist gruplarla olayların yaşandığı Meikhtila'ya 64 kilometre mesafedeki Yamethin'de 1 cami ve 50 evin bazı gruplar tarafından ateşe verildiğini belirtti.

Ayrıca Naypyitaw bölgesindeki Lewei'de 1 cami ve çok sayıda binanın ateşe verildiği kaydedildi.
Meikhtila kasabasında 4 gün önce Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan çatışmalarda da 5 cami ateşe verilmiş, 32 kişi ölmüştü.

Bölgedeki olaylar üzerine Devlet Başkanı Thein Sein Meikhtila'da olağanüstü hal ilan etmesinin ardından ordu, güvenliği kontrol altına almıştı.

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