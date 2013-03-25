Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet artıyor

Myanmar'ın Yamethin kentinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları artarken 2 cami ve 50 ev ateşe verildi.

Devlet Televizyonu, Müslüman ve Budist gruplarla olayların yaşandığı Meikhtila'ya 64 kilometre mesafedeki Yamethin'de 1 cami ve 50 evin bazı gruplar tarafından ateşe verildiğini belirtti.

Ayrıca Naypyitaw bölgesindeki Lewei'de 1 cami ve çok sayıda binanın ateşe verildiği kaydedildi.

Meikhtila kasabasında 4 gün önce Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan çatışmalarda da 5 cami ateşe verilmiş, 32 kişi ölmüştü.

Bölgedeki olaylar üzerine Devlet Başkanı Thein Sein Meikhtila'da olağanüstü hal ilan etmesinin ardından ordu, güvenliği kontrol altına almıştı.