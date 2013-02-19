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Dünya

Myanmar 24 'çocuk asker'i ordudan ayırdı

BM ile Myanmar Hükümetinin geçen yıl vardığı anlaşma uyarınca, Myanmar ordusunda görev yapan 24 çocuk asker düzenlenen törenle ailelerine teslim edildi

19 Şubat 2013 00:40

Myanmar, silah altında bulunan 24 "çocuk asker"i ordudan ayırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, BM ile Myanmar Hükümetinin geçen yıl vardığı anlaşma uyarınca, Myanmar ordusunda görev yapan 24 çocuk asker düzenlenen törenle ailelerine teslim edildi.

 

'Olumlu bir adım'

 

BM Myanmar Mukim Koordinatörü Ashok Nigam, 24 çocuğun ailelerine kavuşmasının olumlu bir adım olduğunu belirterek, diğer çocukların da ordudan bir an önce ayrılmasını ve artık ne Myanmar Ordusu ne de diğer silahlı gruplar tarafından çocukların silah altına alınmayacağının garanti edilmesini istedi.

BM tarafından çocuk askerlerin kullanıldığı 14 ülkeden biri olduğu tespit edilen Myanmar, çocukların ordudan koşulsuz olarak ayrılmasını ve aileleri ile topluma entegre edilmeleri planını kabul etmişti.

 

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