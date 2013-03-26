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Dünya

Myanmar'daki çatışmalarda ölü sayısı 40'a yükseldi

Myanmar'ın New Light Gazetesi, daha önce 32 olan ölü sayısının 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 40'a yükseldiğini yazdı

26 Mart 2013 10:55

Myanmar'da Müslüman ve Budist gruplar arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Myanmar'ın New Light Gazetesi, daha önce 32 olan ölü sayısının 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 40'a yükseldiğini yazdı.

Myanmar Devlet Başkanı Thein Sein, çatışmalar üzerine cuma günü ülkenin orta kesiminde olağanüstü hal ilan etmiş ve çoğu Müslüman 12 bin kişinin evlerinden olduğu Meikhtila kentine asker konuşlandırmıştı.

Meikhtila'da Müslüman ve Budist gruplar arasında geçen hafta çıkan çatışmalarda 5 cami ateşe verilmiş, Yamethin kentinde de 2 cami ve 50 ev yakılmıştı.

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