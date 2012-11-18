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Dünya

'Myanmarlı güvenlik güçleri, ülkedeki Müslümanları öldürüyor'

Örgütün Asya temsilcisi Brad Adams, Müslümanların yaşadığı bölgelerde oluşan zararın uydu fotoğraflarında açıkça görülebileceğini kaydetti

18 Kasım 2012 13:43

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Myanmarlı güvenlik güçlerinin ülkedeki Müslümanları öldürdüğü belirtildi.

Örgüt, ülkenin batısında yer alan Kyaukpyu kentinde Kaman Müslümanlarının, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından şiddete uğradığını ve öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütün Asya temsilcisi Brad Adams, Müslümanların yaşadığı bölgelerde oluşan zararın uydu fotoğraflarında açıkça görülebileceğini kaydetti.

Örgüt daha önce, ülkede çıkan etnik çatışmaları "korkunç" olarak değerlendirmiş ve güvenlik güçlerini Rohingya Müslümanlarına şiddet uygulamakla suçlamıştı.

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'nin 120 kilometre güneyinde bulunan Kyaukpyu'da yaşayan ve Rohingyalılara göre ekonomik durumları daha iyi olan Kaman Müslümanlarının, vatandaşlık hakkına sahip olduğu biliniyor.

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