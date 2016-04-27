Müzisyen Değer Deniz'in katiline 45 yıl hapis cezası verildi

Müzisyen Değer Deniz’in öldürülmesine ilişkin karar duruşması İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Değer Deniz'e tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık C.M.'ye 45 yıl hapis cezası verildi.

Hırsızlık amacıyla girdiği evde müzisyen Değer Deniz’i tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan C.M.,'nin "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi, "mağduru öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle şüpheli, 23 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Ne olmuştu?

Ablasından 2 gün haber alamayan Orhan Deniz, salı akşamı müzisyen Değer Deniz’in yaşadığı Sıraselviler Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak’taki evine gitti. 3 katlı apartmanın 1’inci katında yaşayan Değer Deniz’in kapıyı açmaması üzerine Orhan Deniz, çilingir çağırdı. İçeri giren Deniz, ablasının elleri bağlanmış şekilde yerde cansız yattığını gördü. Polis yaptığı incelemede Değer Deniz’in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışı yardımıyla boğulduğunu tespit etti.

"Paniğe kapıldım, odasına girip boğarak öldürdüm"

Değer Deniz'in (39) ölümüyle ilgili gözaltına alınan C.M., (17) polis sorgulamasında Deniz’in evine hırsızlık amacıyla girdiği, C.M.’nin klarnet takımını aldığı sırada Deniz’in çalan cep telefonuna uyandığını, çıkan arbedede C.M.’nin Deniz’i boğarak öldürdüğü bilgisine ulaştı.

C.M.'nin poliste verdiği ifadede, "Olay günü hırsızlık yapmak için eve girdim. Ben içerideyken ev sahibi uyuyordu, seslere uyandı. Ben de paniğe kapıldım. Odasına girip boğarak öldürdüm. Evdeki klarnet ve cep telefonunu alıp evden çıkıp gittim. Çaldığım eşyaları daha sonra bir dükkâna sattım" dedi.

"Uyuşturucu kullanmıştı, elinde de bir klarnet kutusu vardı"

C.M.’nin ablası ve eniştesi tanıklık yaptı. Sanığın ablası Havva Eyigün olay gününü şöyle anlattı:

“Kardeşim imam nikâhlı eşi ile kavga etmişti. Olaydan iki gün önce bana kalmaya gelmişti. Olay günü de sabah saatlerinde eve geldi. Uyuşturucu kullanmıştı. Elinde de bir klarnet kutusu vardı. Akşama kadar kaldı. Ben de kıyafetlerini yıkadım. Üzerinde kan izi yoktu. Akşam televizyonu açtığımızda haberlerde Değer Deniz’in öldürüldüğü söyleniyordu. Kardeşim bu sırada panikledi, kekelemeye başladı.”

Sanığın eniştesi İsmail Görgüç de “Torbacılık da yapıyordu. Akşam televizyonda cinayetin haberini izledik. Ben ‘Ne biçim insanlar var, böyle iş olur mu?’ diye cinayeti işleyenlere tepki gösterdim. Sonra C.M. odasına gitti. Hızla üstünü değiştiriyordu. Polisler geldi” dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde 18 yaşını doldurmayan C.M.'nin "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi, "mağduru öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "konutta yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle şüpheli, 23 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Cinsel saldırı olduğu ortaya çıktı

Değer Deniz, 5 Mayıs 2015’te İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde katledilmiş, önce bir hırsızlık vakası olarak kayda geçen cinayetin bir cinsel saldırı sonucunda işlendiği ortaya çıkmıştı. Dahası iddianamede, Deniz’in, sabah saat 05:40 sularında evine giren C.M.’nin ayak sesleri üzerine çığlık atarak uyandığı, Deniz’i boynunu sıkarak bayıltan C.M.’nin ellerini telefon şarj kablosuyla ve boynunu çanta askısıyla bağlamasının ardından genç kadına tecavüz ettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, Değer Deniz’e uyguladığı cinsel saldırı ve fiziksel şiddetin ardından cep telefonuyla klarnetini alarak kapıya yönelen C.M.’nin, evi terk ederken Deniz’i yerde baygın biçimde, ayaklarıyla kollarını oynar ve titrer halde gördüğü de ifade edildi.