Değer Deniz cinayeti sonrasında olay yerine gitmeyen doktorlara dava açıldı

Evine giren kişinin tecavüz edip öldürdüğü müzisyen Değer Deniz cinayetiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Cinayet sonrası eve gelip ölü muayene raporu düzenlemesi gereken iki nöbetçi adli tabipten birine ulaşılamadı, diğeri ‘İşim var’ dedi. İki doktora da dava açıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda, evinde öldürülen müzisyen Değer Deniz (39) cinayeti sonrası olay yerine gidip ölü muayene işlemi yapmayan iki nöbetçi adli tabip hakkında dava açıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Değer Deniz’in ailesinin şikâyeti üzerine, cinayetin işlendiği 5 Mayıs 2015’de bölgedeki nöbetçi adli tabipler C.Y. ve E.K.’nın arandıkları halde olay yerine gidip ölü muayenesiyle ilgili gerekli işlemleri yapmadığı belirlendi. Adli tabip C.Y. savunmasında, “Telefonunu kasıtlı kapatmadığını, telefonunun çekmemiş olabileceğini ya da şarjının bitmiş olabileceğini” söyledi. Adli tabip E.K. ise o tarihte Pendik’te bulunduğunu, yeğeni rahatsız olduğu için müsait olmadığını belirtti.

2 yıla kadar hapis

İfadeleri sonrası hazırlanan savcılık iddianamesinde ise şöyle dendi: “Beyoğlu Merkez Aile Sağlığı Merkezi’nde doktor C.Y. adli nöbetçi olarak görevli olduğu halde telefon çağrılarına yanıt vermeyerek ve ile Beyoğlu 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde doktor E.K. davetten bilgisi olmasına rağmen göreve gitmeyerek ölü muayene tutanağı düzenlemedi. Görevlerini kötüye kullanan adli tabipler hakkında 2 yıla kadar hapis cezası verilmesine...”Şüpheli doktorlar 13 Asliye Ceza Mahkemesi’nde 22 Mart’ta hâkim karşısına çıkacaklar.

“Kadın diye mi?”

Değer Deniz’in ailesinin avukatı Selin Nakıpoğlu da, iki adli tabip hakkında şu soruları ortay aattı: “Üzerinde durduğumuz, maktulün kadın olmasının görevi ihmalde etken olup olmadığıdır. Erkek şiddeti sonucu zarar gören, hayatını kaybeden kadınların davalarında soruşturma aşamasında görülen pek çok eksikliklere, ihmallere şahit oluyoruz. Bu durumlar da erkek şiddetini aklamanın başka bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor.

Katili çocuk mahkemesinde

Beyoğlu’ndaki evinde 5 Mayıs 2015’te bulunan müzisyen Değer Deniz’i tecavüz edip boğarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 29 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık C.M., İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.