T24 LogoT24 Logo
Gündem

Değer Deniz cinayetinde tecavüz süphesi!

Savcılık, Değer Deniz için Adli Tıp'tan tecavüz olup olmadığının incelenmesi için rapor istedi

13 Mayıs 2015 12:57

Savcılık, elleri bağlanarak öldürülen şarkıcı Değer Deniz için Adli Tıp'tan tecavüz incelemesi raporu istedi.

Şarkıcı Değer Deniz geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’ndeki evinde boğulmuş olarak bulunmuştu. Değer Deniz'in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışı yardımıyla boğulduğu saptanmıştı.

 

17 yaşındaki katilin evlilik dışı çocuğu çıktı

 

Soruşturmada bir detay ortaya çıktı. Sabah gazetesindeki habere göre, kapıyı çilingire açtıran kardeşi Orhan Deniz tarafından bulunan cesedin yarı çıplak olduğu belirlendi. Şarkıcının öldürülmeden önce tecavüze uğrayıp uğramadığı savcılıkça araştırılmaya başlandı. Eve sadece hırsızlık için girdiğini öne süren 17 yaşındaki katil zanlısının evlilik dışı beraberlikten bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Nikahsız eşinin evi terk etmesi sebebiyle çocuğunu göremeyen C.M.'nin bir süredir maddi sorunlar yaşadığı, olay günü Beyoğlu'nda Değer Deniz'in evine hırsızlık yapmak üzere girdiği anlaşıldı. C.M. tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Savcılık da Değer Deniz için Adli Tıp'tan tecavüz olup olmadığının incelenmesi için rapor istedi.

ETİKETLER

değer denizcinayetraportecavüz şüphesiadli tıpinceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24