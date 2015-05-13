Değer Deniz cinayetinde tecavüz süphesi!

Savcılık, elleri bağlanarak öldürülen şarkıcı Değer Deniz için Adli Tıp'tan tecavüz incelemesi raporu istedi.

Şarkıcı Değer Deniz geçtiğimiz hafta İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi’ndeki evinde boğulmuş olarak bulunmuştu. Değer Deniz'in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışı yardımıyla boğulduğu saptanmıştı.

17 yaşındaki katilin evlilik dışı çocuğu çıktı

Soruşturmada bir detay ortaya çıktı. Sabah gazetesindeki habere göre, kapıyı çilingire açtıran kardeşi Orhan Deniz tarafından bulunan cesedin yarı çıplak olduğu belirlendi. Şarkıcının öldürülmeden önce tecavüze uğrayıp uğramadığı savcılıkça araştırılmaya başlandı. Eve sadece hırsızlık için girdiğini öne süren 17 yaşındaki katil zanlısının evlilik dışı beraberlikten bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Nikahsız eşinin evi terk etmesi sebebiyle çocuğunu göremeyen C.M.'nin bir süredir maddi sorunlar yaşadığı, olay günü Beyoğlu'nda Değer Deniz'in evine hırsızlık yapmak üzere girdiği anlaşıldı. C.M. tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Savcılık da Değer Deniz için Adli Tıp'tan tecavüz olup olmadığının incelenmesi için rapor istedi.