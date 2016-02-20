Değer Deniz davasında sanığın ablası: Cinayet haberlerini görünce panikledi, kekelemeye başladı

Geçen yıl Beyoğlu’ndaki evinde, tecavüz edildikten sonra öldürülen müzisyen Değer Deniz davasına dün Çağlayan Adliyesi’nde devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen, 17 yaşındaki sanık C.M.’nin ablası Hatice Eyigül, olay günü kardeşinin uyuşturucu kullandığını söyledi. Eyigül kardeşinin, Değer Deniz'le ilgili televizyonda çıkan haberleri görünce panikleyerek, kekelediğini de söyledi.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre; Beyoğlu Sıraselviler’de 3’üncü kattaki evine camdan girip, müzisyen Değer Deniz’e tecavüz ettikten sonra boğarak öldürmekten 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan C.M.’nin ablası ve eniştesi tanıklık yaptı. Sanığın ablası Havva Eyigün olay gününü şöyle anlattı:

“Kardeşim imam nikâhlı eşi ile kavga etmişti. Olaydan iki gün önce bana kalmaya gelmişti. Olay günü de sabah saatlerinde eve geldi. Uyuşturucu kullanmıştı. Elinde de bir klarnet kutusu vardı. Akşama kadar kaldı. Ben de kıyafetlerini yıkadım. Üzerinde kan izi yoktu. Akşam televizyonu açtığımızda haberlerde Değer Deniz’in öldürüldüğü söyleniyordu. Kardeşim bu sırada panikledi, kekelemeye başladı.”

Sanığın eniştesi İsmail Görgüç de “Torbacılık da yapıyordu. Akşam televizyonda cinayetin haberini izledik. Ben ‘Ne biçim insanlar var, böyle iş olur mu?’ diye cinayeti işleyenlere tepki gösterdim. Sonra C.M. odasına gitti. Hızla üstünü değiştiriyordu. Polisler geldi” dedi.

Değer Deniz’in kardeşi Orhan Deniz, sanığa indirim verilmemesi için toplanan 24 bin 600 imzayı mahkemeye teslim etti. Mahkeme heyetinin sunulan imzaları kabul etti.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın müdahallik talebi, mahkeme tarafından reddedildi. 29 Mart’a ertelenen duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor.