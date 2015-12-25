Değer Deniz’in, çocuk mahkemesinde yargılanan katil zanlısının cezai ehliyeti varmış

Geçtiğimiz baharda evinde, 17 yaşındaki bir erkek tarafından öldürülen Değer Deniz'in, davasında ikinci duruşma bugün görüldü. Sanık C.M'nin Değer Deniz'in dairesinin bulunduğu apartmanda bir de hırsızlık dosyası olduğu öğrenildi. Duruşmada ayrıca, C.M.'nin cezai ehliyetinin olduğu da açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, müzisyen Değer Deniz'i girdiği evinde tecavüz edip öldürmekten yargılanan 17 yaşındaki C.M'nin, Adli Tıp Kurumu raporuna göre "suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" belirtilerek, cezai ehliyetinin olduğuna karar verildi.

Beyoğlu'ndaki evinde 5 Mayıs'ta ölü olarak bulunan müzisyen Değer Deniz'in tecavüz ederek öldürdüğü iddiasıyla 29 yıla kadar hapis cezası istenen C.M.'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu C.M. getirilirken; şikayetçiler Değer Deniz'in kardeşleri Orhan Deniz ile Amaç Deniz ve annesi Ayşe Sevinç Sözer katıldı. Mahkeme Başkanı Sevtap Yılmaz, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'nun 25 Kasım 2015 tarihli raporuna göre C.M'nin suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğunu açıkladı. Değer Deniz'in kardeşi Orhan Deniz'in, Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na bir dilekçe vererek C.M'nin yaşının büyük olması nedeniyle yaşı büyüklerle ilgili cezaevine nakledilmesini talep ettiği de tutanağa geçti.

"En ağır şekilde cezalandırılsın"

Değer Deniz'in annesi Ayşe Sevinç Sözer, Mersin'de yaşadığını belirterek "Kızım benimle her şeyini paylaşan bir kişiydi. Kendisiyle arkadaştan öteydik. Arkadaşlarını dahi çok titizlikle seçen birisiydi. Kendisi küçük bir evde oturuyordu. Evine gidip gelen kişileri özellikle seçerdi. Kendisiyle bu konuda sürekli konuşuyorduk. Bunu yapan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Korktuğu için para vermiş

Duruşmada C.M'nin çaldığı klarneti satmak için götürdüğü Nail Galip Özdemir tanık olarak ifadesinde, klarnetin durumunun iyi olmadığını, para etmeyeceğini söylediği halde C.M'nin gitmemekte ısrar ettiğini, kendisine her an bir şey yapar diye korktuğunu söyledi. Özdemir, C.M'nin babasının rahatsız olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, ısrarla almasını istediğini, C.M'den çekindiği için 40 lira verdiğini, C.M'nin de klarneti masaya bırakıp gittiğini anlattı. Olaydan sonra Değer Deniz'in evinin kapısını açan çilingir Bayram Bağcı ise kapının iki kez kilitlenmiş olduğunu, ancak kapının arkasında anahtar olup olmadığını kontrol etmediğini belirtti.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı'nın katılma talebine ret

Kadınlarla Dayanışma Vakfı avukatı da davaya katılma talebinde bulundu. Savcı, suçtan doğrudan zarar görme durumu olmadığından bu talebin reddini talep etti. Ancak şikayetçi avukatı, "Kadın örgütlerinin davaya katılma konusunda vermiş olduğu ret kararına katılmıyoruz. Avrupa Konseyi Şiddet Sözleşmesi, gerekse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tür davalara katılmasını düzenleyen yasalar doğrultusunda Kadınlarla Dayanışma Vakfı'nın davaya katılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Orhan Deniz'in Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne yazdığı C.M.'nin büyük sanıkların bulunduğu cezaevine gönderilmesi için yazdığı dilekçenin Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verdi. C.M'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Şubat 2016 tarihine erteledi.

İddianame...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suç tarihinde 18 yaşını doldurmayan C.M.'nin "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi, "mağduru öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "konutta yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Ancak yaş küçüklüğü nedeniyle şüpheli, 23 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.