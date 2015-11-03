Tecavüze uğramasının ardından öldürülen Değer Deniz'in kardeşi: Bir kravat takmakla iyi hal olmuyor

İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde elleri bağlanıp boğularak öldürülmüş olarak bulunan müzisyen Değer Deniz’in katil zanlısının yargılanmasına başlandı. İstanbul Adalet Sarayı önünde basına konuşan Değer Deniz'in kardeşi Orhan Deniz, “Değerimiz aramızda artık yok. Bunun sebebi de bir hırsızlık ya da şans eseri bir şey değil. Tecavüzle sonuçlanan bir kadın cinayetidir" dedi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, ablasından iki gün haber alamayan Orhan Deniz, Değer Deniz’in yaşadığı Sıraselviler Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak’taki evine 5 Mayıs akşamı gitmiş, kapıyı açmayınca çilingirle içeri girmişti. Ablasının elleri bağlanmış halde yerde yatan cansız bedeniyle karşılaşan Orhan Deniz polisi aramıştı.

Polis yaptığı incelemede 39 yaşındaki Deniz’in ellerinin telefon şarj kablosu ile bağlandığı ve bir çanta kayışı yardımıyla boğulduğunu tespit etti. Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve pencereden Deniz’in evine girdiği saptanan 17 yaşındaki C.M. 8 Mayıs’ta gözaltına alındı.

"Hırsızlık dedi, tecavüz ettiği saptandı"

C.M.'nin polise verdiği ifadede, "Olay günü hırsızlık yapmak için eve girdim. Ben içerideyken ev sahibi uyuyordu, seslere uyandı. Ben de paniğe kapıldım. Odasına girip boğarak öldürdüm” dediği bildirilmişti. Ancak Yenibosna Adli Tıp Kurumu, iç çamaşırındaki meni lekelerini inceleyerek kurbanın tecavüze uğradığını saptamış, C.M. 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava başladı. 17 yaşındaki sanık C.M. çocuk sayıldığı için duruşma kapalı yapıldı.

"Hepimizin aklında bazı sorular var"

Dava öncesi Değer Deniz’in ailesi ve kadın örgütleri açıklama yaptı. Adliyenin “C” kapısının karşısındaki meydanda açıklama yapan Orhan Deniz, "Acımız büyük. Acımızı saracak pek bir şey yok. Bugün ilk duruşmamız. Değerimiz aramızda artık yok. Bunun sebebi de bir hırsızlık ya da şans eseri bir şey değil. Tecavüzle sonuçlanan bir kadın cinayetidir" dedi ve şöyle devam etti:

"Her gün karşılaştığımız haberlere bir yenisini eklemiştir... Bu cinayet. Bazı sorular var hepimizin aklında. Zaman zaman garip şekillerde yansıtıldı. Erkek egemen medyanın başka bir cinayeti oldu bunlar. Başka bir medya da hırsızlık olarak yansıttı. Fakat tüm bunlara karşılık acımız büyük olduğu gibi duruşumuz, cesaretimiz de büyük.

Ülkemizde bir sürü iyi hal indirimi dağıtılıyor. Bir insanın iyi halinin bu şekilde olacağını düşünmüyoruz. Duruşumuz buna karşıdır. Söylediğim laf da buna aittir. İyi hal indirimi almasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir kravat takmakla iyi hal olmuyor."

"Şimdi gidip katil gözünün içine bakacağız"

Değer’in öldürülmeden önce bir albüm yaptığını ve bir çocuk kitabı çıkardığını belirten Orhan Deniz, bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Deniz, "Şimdi gidip katil gözünün içine bakacağız. Bakalım o ne diyecek" şeklinde konuştu.

Deniz ailesinin avukatı Hülya Gülbahar sanığın kimlik yaşının 18’den küçük olmasına rağmen, kemik yaşının daha büyük olduğunu ileri sürdü. Gülbahar, sanığın resmi nikahsız evli ve bir çocuk sahibi olduğunu da kaydetti.