T24 LogoT24 Logo
Gündem

Değer Deniz’in cezaevindeki katil zanlısından eşine tehdit: Keşke Değer’i değil seni öldürseydim!

"İnsan olan böyle bir cinayet işler mi? 'Benim bir çocuğum var' diye düşünmez mi? Oğlunu düşünseydi yapmazdı”

06 Kasım 2015 11:30

Müzisyen Değer Deniz’i tecavüz edip öldüren katil zanlısı C.M.’nin cezaevinden 17 yaşındaki eşine tehdit mesajları gönderip ‘Keşke bu kadını değil de seni öldürseydim. İlk işim onu öldürmek’ dediği ortaya çıktı.

Habertürk’ten Hüseyin Şentürk’ün haberine göre, İstanbul Beyoğlu’nda 5 Mayıs’ta, hırsızlık amacıyla girdiği evde müzisyen Değer Deniz’i tecavüz edip öldüren ve 43 yıldan 58 yıla kadar hapis istemiyle salı günü İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan katil zanlısı C.M.’nin (17) çocuk gelin olan eşi yaşadıklarını anlattı.

C.M.’yle dini nikâhla evlenen ve 10 aylık bir oğulları olduğunu söyleyen 17 yaşındaki A.U., yaşadıklarını şöyle anlattı: "15 yaşında tanıştık. 7’nci sınıfa gidiyordum. Okul çıkışı beni takip ediyor ve sevdiğini söylüyordu. Ben de âşık oldum. Yaklaşık 3 ay sonra kaçtık. Bir gece otelde kalıp ablasının evine gittik. Sonra babamla görüştüler. Babam üzülmemem için evlenmeme izin verdi. Düğün gününe kadar baba evinde kaldım. Sonra da düğün yaptık. Ancak hiç çalışmıyordu. Sürekli babam para veriyordu. Ailesinden kalan bir evi vardı. Oradan gelen kirayla evimizin kirasını ödemeye çalışıyorduk. Uyuşturucu kullanıyordu. Canı sıkılınca beni dövüyor ve evden gidiyordu. 3 ayın sonunda parasızlık nedeniyle evi boşaltıp babamın evine yerleştim. Ama dayakları hiç bitmedi. Korktuğum için ailemden hep sakladım."

 

“Hırsız olduğunu bilmiyordum”

 

Kısa süre sonra bebeğine hamile kaldığını söyleyen genç kadın, şöyle devam etti: "Esrar içmeye devam ediyordu. Oğlum doğduktan 2 ay sonra evden kovdum ve ayrıldık. Sürekli barışmak istedi. Bazen kollarını jiletliyordu. Bana bir şey yapacağından korkuyordum. Beni ve ailemi tehdit etti. Sonra görmedim. En son çocuk parkında oğlumu gezdirirken karşıma çıktı. Buralardan çekip gideceğini söyledi. cihangir’deki bir evden çaldığı cep telefonunu gösterip satmaya gitti. Hırsız olduğunu biliyordum. O da saklamıyordu."

 

C.M.’nin işlediği cinayeti bir arkadaşından öğrendiğini ifade eden A.U., "Televizyonu açtım. Cihangir’de Değer Deniz adlı kadını öldürdüğü söyleniyordu. Oturduğum evin, 9-10 sokak yakınında bir yerdi burası. Şok geçirdim. Çok korktum. Utancımdan dışarı çıkamaz oldum" diye konuştu. A.U., sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan olan böyle bir cinayet işler mi? 'Benim bir çocuğum var' diye düşünmez mi? Oğlunu düşünseydi yapmazdı. Ölen kadına çok yazık oldu. Çok üzgünüm. Cezasız kalmamalı. O artık sadece oğlumun babası. Bu caniliği yapan kimseyle işim olmaz. Artık kendi hayatımı düşüneceğim. Biz onu reddettik. Beraberliğimiz devam etmiş olsa belki ölen ben olacaktım. Allah ölen kadının ailesine sabır versin."

 

“Keşke Değer’i değil seni öldürseydim”

 

A.U., C.M.’nin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini de belirterek, “Beni ve ailemi tehdit etmeyi sürdürüyor. İlk duruşma öncesi cezaevinden yakınları aracılığıyla ‘Keşke bu kadını değil de seni öldürseydim. İlk işim onu öldürmek’ diye mesaj yollamış. Babam savcılığa gidip şikâyetçi oldu” dedi.

ETİKETLER

değer denizkatil zanlısıçocuk gelin

İlgili Haberler

Tecavüze uğramasının ardından öldürülen Değer Deniz'in kardeşi: Bir kravat takmakla iyi hal olmuyor

"Değerimiz aramızda yok artık, sebebi de tecavüzle sonuçlanan bir kadın cinayeti"

Değer Deniz cinayetinde skandal savunma: Sözleri erkekliğime dokundu, öldürdüm!

“Bu savunmanın nedeni, kendinden önceki kadın katillerinin benzer savunmalarla az cezalar almaları”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24