Takvim'in ayıbı: Değer Deniz Sabetaycı olabilir, ayinde öldürüldüğü şüphesi var!

Müzisyen Değer Deniz’in Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Takvim gazetesinde yer alan bir haberdeki bir iddia büyük tepki çekti. Takvim’in haberinde, Değer Deniz’in Sebataycı olduğu şüphesinden bahsediliyor ve cinayetin ayin sırasında işlenmiş olabileceği iddia ediliyor.

Haberde, “Değer Deniz'in 'Sabetaycı' olduğu ve zaman zaman bazı yakın arkadaşları ile ev ve iş yerlerinde toplanarak 'Sabetay' inancı doğrultusunda bazı dini ayinler düzenledikleri ileri sürüldü” denildi.

Takvim gazetesinde yer alan haber şöyle:

İstanbul Beyoğlu'nda geçen salı günü müzisyen Değer Deniz'den (39) haber alamayan erkek kardeşi Orhan Deniz, merak ederek ablasının Güllabici Sokak'ta yaşadığı eve gitti. Uzun süre zili çalmasına rağmen kapı açan olmadı. Daha sonra çilingir yardımıyla daireye giren Deniz koridorda ablasının cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin iki günlük olduğu saptandı. Genç kadının ellerinin telefon şarj aletinin kablosuyla bağlanmış halde olduğu ve darp edildikten sonra çanta kayışı ile boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet güçleri soruşturmayı derinleştirdi. Genç kadının müzisyenlik ve ses sanatçılığı dışında 'Masaj Terapi Danışmanlığı' da yaptığı öğrenildi. Evin çevresindeki kamera kayıtlarını toplayan ekipler, daire kapısında zorlama izine de rastlamadı. Herhangi bir hırsızlık olayının da yaşanmadığı tespit edildi. Söz konusu bulguların, Değer Deniz'in tanıdık biri tarafından öldürüldüğü ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtildi. Yıllardır müzikle uğraşan ve 2012 yılında 'Bekle' adlı bir albüm çıkaran Değer Deniz'in 'Sabetaycı' olduğu ve zaman zaman bazı yakın arkadaşları ile ev ve iş yerlerinde toplanarak 'Sabetay' inancı doğrultusunda bazı dini ayinler düzenledikleri ileri sürüldü.

Genç kadının bedeninde boğuşma ve darp izlerine rastlayan ve katil veya katillerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Cinayet Masası Dedektifleri, Değer Deniz'in söz konusu ayinlere katıldığı yönündeki iddialar üzerine, yakın çevresini mercek altına aldı. Polis, genç kadının yakın bir arkadaşı veya arkadaşları tarafından karanlık ortamlardaki ayinler esnasında öldürüldüğü ihtimalini değerlendirmeye başladı. Araştırmalar sonucu Değer Deniz'in katil zanlısı belirlendi. Ancak kimliği açıklanmadı.

17. Yüzyıl'da ortaya çıkan ve 22 yaşında Mesihlik iddiasında bulunan din adamı Sabetay Sevi'nin kurucusu olduğu Sabetaycılık, 'Gizemcilik' ve 'Kabbala'ya dayanan bir inanç şeklidir. Sabetaycılığın inanç kaideleri; Yahudiliğin mistik ekollerinden oluşur. Özel günlerinde buluşan Sabetaycılar, zayıf ışıklar ile aydınlatılmış 'Kahal' ismi verilen gizli toplantı noktalarında vaaz ve sohbetler gerçekleştirir. Mesih'in bir gün gelerek kendilerini acılarından kurtaracağı yönünde konuşmalar yaparlar. Sabetaycılar; kimileri tarafından 'Sahte Mesih' olduğu öne sürülen Sabetay Sevi'nin teorisine göre; ne kadar çok günah işlenirse, kurtarıcı gördükleri gerçek Mesih'in o kadar çabuk geleceğine inanırlar. Kurtarıcının kim olacağı ve ne zaman geleceğinin de konuşularak tartışıldığı gizli toplantılar ile dini ayinlerin en az iki kişi ile düzenlenebildiği ifade ediliyor.