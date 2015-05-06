Müzisyen Değer Deniz evinde ölü bulundu

Beyoğlu'ndaki evinde yalnız yaşayan müzisyen Değer Deniz (39) kardeşi tarafından ölü bulundu. Değer Deniz'in elleri iple bağlı şekilde boğularak öldürüldüğü iddia ediliyor.

Olay, Kuloğlu Mahallesi Gülabici Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Müzisyenlik yaptığı öğrenilen 39 yaşındaki Değer Deniz'den gün boyu haber alamayan erkek kardeşi, ablasının yaşadığı eve gitti.

Kapıyı açarak eve giren kardeş, ablasının cesediyle karşılaştı. Sinir krizine giren erkek kardeşi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddialara göre, müzisyen kadın darp edilerek elleri birbirine bağlanmış ve boğazından iple boğularak öldürüldü. Cinayet mahalline gelen olay yeri inceleme ekipleri, dairede delil çalışması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Değer Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Değer Deniz'in arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren kardeşine sarılan arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.