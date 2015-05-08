Değer Deniz cinayetinde bir şüpheli tespit edildi

Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulunan müzisyen Değer Deniz (39) cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme oldu.

Polis, salı günü elleri telefon şarj kablosuyla bağlandıktan sonra boğazı çanta kayışıyla sıkılarak ve yüzüne yastık bastırılarak öldürülen Deniz’in katilinin peşine düştü.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, mahalledeki güvenlik ve MOBESE kamerası kayıtları ile Deniz’in telefon görüşmelerinden, cinayeti işlediği düşünülen bir kişi tespit edildi.

Ev ile işyerinde bulunamayan ve telefonunu da kapatan şüpheli aranıyor.