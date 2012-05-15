Mustafa Topaloğlu Survivor'a veda etti!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de bu hafta adaya veda eden isim Mustafa Topaloğlu oldu. Topaloğlu, daha önce de 'Gönüllüler' takımından Merve ve 'Ünlüler'den Doğuş'la SMS oylamasına kalmıştı.

Zorlu bir mücadele sonrasında gönüllülerden Cevher ile SMS'e kalan Mustafa Topaloğlu adaya veda eden isim oldu.

Arkadaşları ağladı

Elenen Mustafa Topaloğlu adadan ayrılırken yaptığı veda konuşmasında kimseye kırgın olmadığını söylerken, Topaloğlu'nun adadaki yakın arkadaşı Alp Kırşan ağladı.