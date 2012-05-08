Survivor adasında yangın çıktı, Acun Ilıcalı çekimlere ara verdi!

Survivor macerasının çekildiği Dominik Cumhuriyeti’ndeki adada bu sabah yangın çıktı.

Acun Medya Prodüksiyon ekibinin de kaldığı otel başta olmak üzere tam 8 restorant alev alev yandı.Yangının çıkış sebebi ise restorantlarda patlayan bir sanayi tüpü... Sabah 6’da çıkan yangından otelde kalan Acun Medya prodüksiyon ekibi, ellerine alabildikleri eşyalarını can havli ile kurtarırken maddi hasarın büyük olduğu yangında yaralanan kimse olmadı. Büyük maddi hasarın gerçekleştiği yangından dolayı Survivor çekimlerine 1 gün ara verilmek zorunda kalındı.

“Yangında can kaybının olmamasını” tek tesellilerinin olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı “Allah’tan ekibimize ve adada yaşayan yerli halka bir şey olmadı, içlerinde bizim ekibinde kaldığı otel ve 8 restoranın yanmasını büyük bir üzüntü ve çaresizlikle izledik” dedi.