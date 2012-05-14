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Survivor Hasan'ı Best Model'de İmirzalıoğlu'nun rakibiymiş

Hasan Yalnızoğlu, 1997 yılında Best Model yarışmasına Kenan İmirzalıoğlu'na rakipmiş

14 Mayıs 2012 19:32

Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu 1997 yılındaki Best Model'de, Survivor'da Gönüllüler takımında yarışan Hasan Yalnızoğlu'nun ikinci olduğu ortaya çıktı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlü olarak kabul görmediği için Gönüllüler takımında yarışan ve yarışmanın favorisi olan Hasan Yalnızoğlu, 1997 yılında Best Model yarışmasına katılmış.

 

Kenan birinci Hasan ikinci

 

Kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu yarışmada Survivor Hasan, ikinci olmayı başarmış. Kenan İmirzalıoğlu yarışmadan sonra şöhret merdivenlerini hızla tırmanırken Yalnızoğlu filmlerde küçük rollerde yer aldı. Hatta İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynadığı Yandım Ali'de de küçük bir role hayat verdi.

 

Juriden aynı puanı aldılar

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Hasan Yalnızoğlu, Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlkte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı duayen organizatör Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi.

Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Yalnızoğlu, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybetti. Müslüman olan Rus asıllı bir dansçıyla evli olan Yalnızoğlu'nun nikâh şahitliğini de Erkan Özerman yaptı.

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