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'Uzaylı türkücü' Mustafa Topaloğlu Survivor’da

Nihat Doğan’ın renk kattığı yarışmaya bu yıl onu aratmayacak bir isim gidiyor: Uzaylı türkücü lakaplı Mustafa Topaloğlu...

11 Şubat 2012 18:23

T24 - Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, fenomen yarışma programı Survivor’ın yeni bölümleri için hazırlıklara başladı.


Geçen yıl Nihat Doğan’ın renk kattığı yarışmaya bu yıl onu aratmayacak bir isim gidiyor: Uzaylı türkücü lakaplı Mustafa Topaloğlu... Show TV’nin twitter sayfası üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacağı kesinleşen iki ismi açıkladı: “Aslında söylemem ama Show TV twitter sayfası için açıklayabilirim. Mustafa Topaloğlu ve Alp Kırşan kesinleşen isimlerden iki tanesi.” Topaloğlu’nun katılacağının ortaya çıkması sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

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