Mustafa Sandal’a dava açacağını duyuran Defne Samyeli:  Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış, ben duruşu olan biriyim

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” kitabından aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli “Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış, ben duruşu olan biriyim” dedi.

Önceki gün Necip Memili-Didem Dayıcıoğlu’nun Ortaköy Stay Otel’deki nikâhına katılan Samyeli, bu yöndeki sorulara “Doğru bir adım olmuş ama ben yine de davayı açacağım. Ben bu konuda bir açıklama beklemiştim ama böyle bir açıklama gelmedi. Kadınların bu şekilde isimlerinin kullanılması benim için yanlış. Ben duruşu olan biriyim” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi. Defne Samyeli’nin dava açacağını duyurmasının ardından Mustafa Sandal, kitabın ikinci baskısında tartışma yaratan bölümün çıkarılacağını açıkladı.

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