Hürriyet yazarı Baştürk: Mustafa Sandal neden kadınları kullanıyor?

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, şarkıcı Mustafa Sandal’ın kitabındaki Defne Samyeli açıklamalarına tepki gösterdi. Baştürk, “Üzgünüm ama, şarkılarını çok sevdiğimiz Mustafa Sandal’ın önce bu devrin anlayışına göre güncellemesi gerekiyor kendini. 'Versiyon 2.0'dayım' dese de boş, acil formatlanmaya ihtiyacı var” görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne yanıt: Bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim

Sandal’ın hayatının Şeyma Subaşı kadar bile merak edilmediğini belirten Baştürk, “Mustafa Sandal neden hayatının merak edildiğini düşündü acaba? Tüm bu kitap motivasyonu ve olan/olmayan geçmiş ilişkileri ortaya saçma halinin ipuçlarını Hakan Gence’ye verdiği röportajda vermiş aslında Mustafa Sandal. ‘Durulmadım. Mustafa Sandal versiyon 2.0’da yaşıyorum. Fonksiyonel, niyetli ve istekli bir erkek olarak aktifim’ Özetle seks hayatım hâlâ aktif diye garip bir şekilde övünüyor Sandal. (Ki bundan bize ne?)” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi.