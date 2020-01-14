Mustafa Sandal'dan Defne Samyeli'ne yanıt: Bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim

Şarkıcı Mustafa Sandal 'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi.

Mustafa Sandal, kitabında Defne Samyeli ismine de yer vermiş, onunla bir süre birlikte olduğunu ancak sonrasında ‘Defne Samyeli’nin varlığının hayranlarının kendisine olan ilgisini azaltacağı endişesiyle onunla birlikteliğinin bittiğini' yazmıştı. Bu satırlara tepki gösteren Defne Samyeli şöyle demişti:

“Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de ‘ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Mustafa Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim kendisi bu duruma netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam.”

Defne Samyeli’nin yaptığı bu çıkışın ardından sessizliğini 2. Sayfa programına bozan Mustafa Sandal şu ifadeleri kullandı:

“26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim”