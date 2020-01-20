Defne Samyeli’nin hamlesinin ardından Mustafa Sandal’dan geri adım

Şarkıcı Mustafa Sandal, “Beni Ağlatma” kitabından aşk yaşadığını iddia eden Defne Samyeli’ye ilişkin bölümleri ikinci baskıdan çıkarma kararı aldı. Samyeli, Sandal’ın iddialarının doğru olmadığını ve dava açacağını duyurmuştu.

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Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı. Sandal’ın yakın çevresine “238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak” dediği öğrenildi.

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Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi.

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