Mustafa Koç, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Koç'un cenaze namazı, Ramazan aylarında da sıkça ziyaret ettiği Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Tatbikat Camii’nde kılındı. Buradaki cenaze namazının ardından Koç'un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanında dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedildi. Koç'un tabutunun üzerindeki bordo örtü dikkat çekti. Örtünün, Sadberk Hanım Müzesi’nden getirilen Osmanlı Sancağı olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak başta olmak üzere tüm devlet erkanı katılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastalığı nedeniyle törene katılmazken MHP'li bazı yöneticiler törende yer aldı. İş, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok ismin hazır bulunduğu törene Koç Holding’in ortağı yabancı şirketlerin yöneticileri de katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Koç için ilk tören Üsküdar Nakkaştepe'deki Koç Holding Genel Müdürlük binasında düzenlendi.

Koç Holding'deki ilk tören yarım saat sürdü. Mustafa Koç'un törene beyaz bir cenaze arabasıyla getirildiği görüldü.

Koç Holding'de düzenlenen törende katılımın oldukça yoğun olduğu görüldü. Katılımcıların yakalarında Mustafa Koç fotoğrafı taşıdığı da gözlendi.

Yaklaşık yarım saat süren tören sonrasında Koç'un cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi.

Cenazenin düzenleneceği camiden canlı yayın yapan televizyon kanalları, camide iki kollu 100 metrelik çiçek ve hayır kurumlarına bağış yapanların isimlerinin yer aldığı çelenklerin bulunduğunu belirtti.

Mustafa Koç’un cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran kıldırdı. Yaran, Koç Ailesi'nin, Marmara İlahiyat Fakültesi'ne özel ilgi gösterdiğini, Vehbi Koç'un vefatından itibaren, ailenin Ramazanlarda iftar verdiğini, Mustafa Koç'un da defalarca buraya geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'den siyah destek

Fenerbahçe taraftarlarının bugün Darüşşafaka ile oynayacağı basketbol karşılaşmasına tamamen siyah kıyafetlerle gitme kararı aldığı belirtildi.

Mustafa Koç koyu Fenerbahçeli olmasıyla biliniyor.

Mustafa Koç’un tabutunun üzerine örtülen Osmanlı Sancağı'nda şunlar yazıyor:

Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü'l-hakku'l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku'l-va'di'l-emîn.

"Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir."

Törene, Koç Ailesi'nin ve sevenlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kulübün yönetim kurulu üyeleri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sanatçı Demet Akbağ, ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, iş adamları Nazif Zorlu, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Ali Aydınlar, Aydın Doğan, iş kadını Serpil Timuray ile askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu, iş, siyaset, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Cenaze sırasında Türkiye'de bulunmayan T24 yazarı Hasan Cemal de, Twitter'daki hesabından başsağlığı diledi. Cemal, "Mustafa Koç'u rahmetle anıyorum, Koç Ailesi'nin büyük acısını paylaşıyor, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.

Cenaze töreninin ardından Mustafa Koç'un naaşı, Koç ailesi ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına getirilerek, dedesi merhum Vehbi Koç'un mezarının yanına defnedildi.

Koç, dualarla toprağa verilirken aile üyeleri ve ailenin yakınları kabristanın içerisindeki boşluklarda Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.



İş, sanat, siyaset ve akademisyen çevrelerinden yoğun katılımla gerçekleşen defin töreninde imamın okuduğu dualar, Mustafa Koç'u son yolculuğuna uğurlayanları duygulandırdı.



Avrupa Yakası'nda zaman zaman süren kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Koç'un defin törenine yoğun katılım oldu. Aile kabristanının çevresinde erken saatlerden itibaren bir araya gelen kalabalık, kabristanın önünde uzun kuyruk oluşturdu.



Sessizlik ve saygıyla bekleyen kalabalığın defin törenini görebilmek için mücadele ettiği görüldü.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı defin töreninde kamu kolluk görevlileriyle, Koç ailesinin personeli mesai yaptı. Görevli personele ikramların yapıldığı tören gözyaşı ve dualarla sona erdi.

Kur'an-ı Kerim okuyarak Arapça ve Türkçe dualar eden görevli imam Fatih Savaş, dua sonunda merhum Necip Fazıl Kısakürek'in "Ölüm Güzel şey" isimli şiirinden alıntı yaptı.



Şiirin duada yer alan kısmı şöyle:



"Ölüm güzel şey,budur perde ardından haber... Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber... Öleceğiz müjdeler olsun,müjdeler olsun! Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun! Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse; Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse! O demdeki, perdeler kalkar, perdeler iner, Azraile hoş geldin, diyebilmekte hüner..."

Mustafa Koç kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Mustafa Koç, Koç Ailesi’nin 3. kuşak üyesi ve Rahmi M. Koç ile Çiğdem Simavi'nin en büyük oğlu. Ömer Mehmet Koç (1962) ve Ali Yıldırım Koç'un (1967) abisi olan Mustafa Koç, 1980 yılında İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten sonra 1984'te ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Çalışma yaşamına 1984’te Koç grubu şirketlerinden Tofaş’ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Mustafa Koç, 2003 yılından beri babası Rahmi Koç'tan devraldığı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 13 yıl boyunca üstlendi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyesi olan Mustafa Koç, aynı zamanda Finlandiya'nın İstanbul Fahri Konsolosu'ydu.

Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi olan Mustafa Koç, JP Morgan Uluslararası Konseyi’nde, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulları'nda ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi’nde yer aldı, Bilderberg Toplantıları'nın Yürütme Kurulu üyeliğini üstlendi.

2005 yılında İtalya Hükümeti’nin Cavaliere d’Industria nişanı ile ödüllendirildi. Mustafa V. Koç, World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyeliklerini de yaptı.

Ekonomik ve sosyal kalkınma alanındaki çalışmaları World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi kuruluşlar tarafından ödüllendirildi. Türkiye'deki büyük İtalyan yatırımlarının önemli ortaklarından olan Koç, 2012 yılında İtalya'nın "Ekonomi Oscar"ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

Golf, binicilik, havacılık ve Scuba ile ilgilendi. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu.

21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir.