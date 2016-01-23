Mustafa Koç, Beykoz Devlet Hastanesi’ne getirildikten sonra neler yaşandı?

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Amerikan Hastanesi’ne götürülmeden önce Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane doktorları Koç’un fazla kiloları nedeniyle kalp masajının daha etkili yapılması için hastanedeki en iri ve kuvvetli doktorlar devreye sokuldu. Koç Holding’in sahip olduğu Amerikan Hastanesi’nden alınan kalp destek cihazı, hastanenin doktorlarıyla beraber deniz yolu kullanılarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Yeni Yüzyıl gazetesinden Yusuf Yavuz ve Gül Kaba’nın haberi şöyle:

Çiğdem Hanım ilk göz ağrısının başından bir an olsun ayrılmadı

Mustafa Koç’un ölümü tüm sevenleri arasında en çok annesi Çiğdem Hanım’ı yıktı. Annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi) ile babası Rahmi Koç, 7 Ocak 1960’ta mütevazi bir düğünle evlenmişti. Mustafa Koç, Rahmi Koç ve Çiğdem Meserretçioğlu çiftinin ilk çocuğuydu. Mustafa Koç 1960, Ömer Mehmet Koç 1962, Ali Yıldırım Koç 1967 yılında doğdular. 1973 yılında üç oğlunun babası Rahmi Koç’tan ayrılan Çiğdem Meserretçioğlu, Hürriyet Gazetesi’nin patronu Erol Simavi’nin kardeşi ve o dönem Günaydın Gazetesi’nin sahibi olan Haldun Simavi ile evlendi. Çiğdem Hanım, oğlu Mustafa Koç’un kalp krizi geçirdiğini öğrenince soluğu Beykoz Devlet Hastanesi’nde aldı. Tanıyanlar Çiğdem Hanım’ı hiç bu kadar üzgün ve yıkılmış görmediklerin söylüyordu. Çiğdem Hanım, ilk göz ağrısı büyük oğlu Mustafa vefat edene kadar da ortanca oğlu Ömer ile başının ucunda bir an için bile ayrılmadı.

‘Kader planı işliyor yaşa bakmıyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin “Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümünden bir gün önce bir aradaydınız neler konuşuldu?” sorusu üzerine, şu açıklamayı yaptı: “Kader planı işliyor. Yaşa falan bakmıyor. Olay bu. Bir gün önce 2 kardeşle birlikte bir aradaydık. Hatta şakalaştık. Kilo verme konusunu paylaştık. Sabah kalkıp TV’yi açtığımda ben de şok oldum.”

Yaşama döndürmek için her yol denenmiş

Kalp krizi geçiren Koç’un yaşama döndürülmesi için deniz yolunun kullanıldığı, fazla kiloları nedeniyle kalp masajının daha etkili yapılması için hastanedeki en iri ve kuvvetli doktorların da devreye sokulduğu belirtildi.

İş adamı Mustafa Koç’un ölümü Türkiye’yi derinden etkiledi. Ölüm haberinin ardından hastaneye giden iş, siyaset, sanat dünyasından birçok isim, dün de, taziyelerini iletmek için Taksim’de bulunan Divan Oteli’ne akın etti. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, önceki gün sabah saat 07.30’da spor yaparken rahatsızlanmasının ardından spor hocası ve yakın koruması tarafından Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ardından helikopterle kaldırıldığı Amerikan Hastanesi’nde de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Rahatsızlanmasının ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç’a yapılan ilk müdahaleye dair detaylara Yeni Yüzyıl Gazetesi ulaştı. Mustafa Koç’un kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede kırmızı alarm verildiği ortaya çıktı.

En kuvvetli doktor telaşı

Koç hastaneye getirilene kadar ambulans çalışanları, 5 kilometrelik mesafede sürekli kalp masajı yaptı. Durumu ağır olan Koç, hastaneye getirildiğinde sararmış bir durumdaydı. Fazla kiloları nedeniyle kalp masajının daha etkili yapılması için hastanedeki en iri ve kuvvetli doktorlar devreye sokuldu. Kalp masajının ardından solunum desteği sağlandı. Gerekli müdahale yapıldı ve 1.5 saat sonra Rahmi Koç ve Ali Koç hastaneye geldi.

Deniz yolu da kullanıldı

Bu sırada Amerikan Hastanesi’nden alınan kalp destek cihazı, hastanenin doktorlarıyla beraber deniz yolu da kullanılarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne getirildi. Cihaz, hastane yakınlarındaki iskeleye oradan da acil servise götürüldü. Koç, hastaneden sevk edebilecek hale geldiğinde ise ambulansla önce helikopter pistine ardından helikopterle sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’ne götürüldü.

‘Hem dostum hem iş ortağımı kaybettim’

Ford Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı: “Mustafa Koç, olağanüstü bir lider, tam anlamıyla dürüst bir insan, Ford’un uzun yıllardır sadık bir dostu ve ortağıydı. Kendisi aynı zamanda çok yakın bir arkadaşım olup, ailelerimiz arasında da çok özel bir ilişki bulunmaktadır. Hem dostum, hem de iş ortağım olarak onu özleyeceğim.”

Koç Grubu’nda yas

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un vefatı nedeniyle Bursa’daki Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ’de, holding ve şirket flamaları yarıya indirildi. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Koç Holding’in eşit hissedar olduğu Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ’nin ana girişinde bulunan, fabrika, holding, Fiat flamaları yarıya indirildi.

Taziyeye akın var

Ani ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Mustafa Koç için ailesi, Divan Otel’de taziyeleri kabul etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, yeri doldurulamaz değerli bir iş insanı, çok iyi bir aile babası ve candan bir dostu çok genç yaşta kaybettiklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise dün sabah erken saatlerde acı bir haberi yüreğinde hissettiğini kaydetti. Mustafa Koç’u rahmetle anan Topbaş, “Allah başka ayrılıklar vermesin, Allah sevenleri cennette buluştursun” dedi. Coca Cola Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent olmak üzere Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vodafone CEO’su Gökhan Öğüt ile çok sayıda isim geldi.

Vehbi Koç’un naaşı çalınmıştı

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un naaşını ölümünden bir yıl sonra 1997’de beş kişi tarafından çalındı. 20 milyar fidye isteyen mezar hırsızlarına aile ‘hayır’ yanıtı verince televizyon kanallarına satmak istediler. Polis, Koç’un naaşını, mezarının 100 metre yakınındaki bir mezarın içinde buldu.

‘Ölüm Mustafa için erken geldi’

İş dünyası Mustafa Koç’un yasını tutuyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter’dan duygusal bir mesaj yayınladı: “Ölüm er geç gelecek. Ama bu sefer Mustafa Koç için erken geldi. Mülk(CC), mülkün ebedî ezelî sâhibi demektir. Mal da yalan, mülk de yalan. Ağırbaşlılığı, arkadaşlarına saygısı, candan davranışları ile hatırlayacağım. Koç ailesi geleneklerine ve törelerine bağlıdır. Aile arasında bağlılık vardır.”

Davos’ta Mustafa Koç için saygı duruşu

Mustafa Koç, hayatını kaybetmeseydi dün Davos’ta olacaktı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Emma Watson’ın sorularını yanıtlayacaktı. Koç’un katılması planlanan toplantı dün onsuz yapıldı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, “Kadın erkek eşitliği konusunda iyi bir askerimizi, savunucumuzu kaybettik” dedi. Ardından katılımcıları saygı duruşuna davet etti.