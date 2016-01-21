Koç Ailesi'nin albümünden çok özel fotoğraflar...

Dört kardeş Caddebostan’daki Tevhide Hanım Kökşkü’nün bahçesinde. (Soldan sağa) Suna Koç, Semahat Koç, Rahmi Koç ve Sevgi Koç. 1955 yazı.
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Sadberk Hanım ve Vehbi Bey torunlarının sünnet düğününde. (Soldan sağa) Mustafa Koç, Vehbi Koç, Ali Koç, Ömer Koç ve Sadberk Koç.
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Sadberk Hanım ve Vehbi bey Büyükdere’deki evde neşeli bir günlerinde. Yıl 1962.
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Vehbi Koç'un babası, 54 yaşında hayata veda eden Hacı Mustafa Efendi
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1955 yazı. Caddebostan’daki Tevhide Hanım Köşkü’nde mutlu bir Pazar günü. (Soldan sağa) Suna Koç, Rahmi Koç, Semahat Koç, Sadberk Koç, Fatma Koç, Vehbi Koç ve Sevgi Koç.
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1962 yılının 4 Ocak günü Sevgi Koç hayatını Doğan Gönül ile birleştiriyor. Hilton Oteli’nde yapılan düğünde (soldan sağa) Rahmi Koç, Doğan Gönül, Sevgi Gönül, Suna Koç, Semahat Arsel ve Filiz Ofluoğlu.
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Suna Koç ve İnan Kıraç’ın Hilton Oteli’nde yapılan düğünlerinde (Soldan sağa) Semahat Arsel, Sadberk Koç, Suna İnan Kıraç. Yıl 1968
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Sadberk Hanım kolej öğrencisi olan kızı Semahat ve Rahmi ile birlikte. 1945.
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Macar elbisesiyle Semahat Koç, dadı Frau Schwartz, bebek kızkardeşleri Sevgi Koç ve Tirol kıyafetiyle Rahmi Koç. Ankara, 1939.
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Koç ailesinin çocukları eşleriyle birlikte. (Soldan sağa) Doğan Gönül- Sevgi Gönül, Nusret Arsel-Semahat Arsel, Rahmi Koç-Çiğdem Koç, İnan Kıraç-Suna Kıraç. Yıl 1968
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Bebek Sevgi, annesi Sadberk Hanım ile.
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Vehbi Koç’un Ankaralı arkadaş grubu ve eşleriyle birlikte. Oturanlar: (soldan sağa) Bektaş Ercan, Halil Naci Mıhçıoğlu ve Sadberk Koç. Ayaktakiler: (soldan sağa) Mahmut İrengün, Nazife Ercan, Saime İrengün, Bedriye Mıhçıoğlu ve Vehbi Koç
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Aylardan mayıs, günlerden Pazar; Koç ailesi hep bir arada bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyor. Sadberk Koç, Vehbi Koç, Rahmi Koç ve Semahat Koç. 6 Mayıs 1945, Büyükada.
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Semahat Koç’un arkasına “Hayatımda gittiğim ilk balo” notunu düştüğü bu fotoğraf 29 Ekim 1947 tarihini taşıyor. Turan Gedikoğlu ve Abdullah Gedikoğlu (Şehime Gedikoğlu’nun üvey oğlu ve gelini) Semahat koç, Vehbi Koç ve yeğeni Nesteren Kütükçü Ankara Palas’ta cumhuriyetin 24. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda.
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Sadberk hanım en küçük torunu Ali’yle birlikte. Yıl 1969.
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Sadberk hanım 1973 yılının kasım ayında hayata gözlerini kapatmadan önce çekilmiş son aile fotoğraflarından biri.
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Sadberk Hanım 1970’lerde İstanbul’da bir düğünde oğlu Rahmi koç ve kızı Sevgi Gönül ile birlikte.
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(Soldaki) Düğün sırasında Sevgi Koç ablasından ayrılacak olmanın hüznüyle gözyaşı döküyor / Semahat (Koç) ve Nusret Arsel’in 5 Ocak 1956 yılında Divan Oteli’nde yapılan görkemli düğünü. Oturanlar (Soldan sağa) Suna Koç, Semahat Arsel ve Sevgi Koç. Ayaktakiler: Nusret Arsel (ortada), kardeşi Çelik Arsel (solda) ve Rahmi Koç.
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1949 yılbaşı gecesi Sadberk Hanım ve Vehbi Bey
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Londra’da birlikte “Finishing School”a devam eden Sevgi Koç ve yakın arkadaşı Çiğdem Meserretçioğlu İngiltere kraliçesinin davetinde.
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Hüsniye Aktar, Sadberk Koç ve Melahat Aktar, 1936
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Sadberk Hanım iki küçük kızıyla birlikte. 1945.
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Bir düğün hatırası... Başında her zaman güzel bir kurdelesi olan Sevgi Koç, Keçiören’deki bağ evinin bahçesinde...
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Semahat Koç bir çocuk bayramı balosunda kızkardeşleri Sevgi (sağda) ve Suna ile birlikte. Ankara, 1946
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Beraber yaptıkları gezilerden birinde Sadberk Hanım ve Vehbi Bey köylülerle çay içiyorlar. Yıl 1968.
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Kuşbakışı Moskova manzarası önünde Sadberk Hanım kızlara Semahat Arsel ve Suna Kıraç ile birlikte.
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Sadberk (en sağda başörtülü), yanında kucağında bir bebek tutan Melahat ve ablası Adile (ortada, siyah başörtülü) arkadaşlarıyla piknikte. İstanbul 1920’lerin ortaları.