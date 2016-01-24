Yakınları Mustafa Koç'u anlatıyor: Her faniye ​nasip olmayacak bir seven kitlesi vardı

İş, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Koç için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Tatbikat Camii’nde düzenlenen törende Mustafa Koç'u anlatan iş ve sanat dünyasından bazı isimlerin açıklamaları şöyle:

Aydın Doğan: Hakkında kitap bile yazabilirim

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mustafa Koç'un vefatına ilişkin "Herkes bir şey söyledi. Ben şunu söylüyorum, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Çok şeyler söylenebilir, kitap bile yazabilirim. Gençti, yazık oldu. Ailesine tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

İlber Ortaylı: Her faniye

nasip olmayacak bir seven kitlesi...

Törene katılan tarihçi yazar Prof. İlber Ortaylı da Koç için şunları söyledi:

"Belli bir aile terbiyesi var. Mektup yazmayı biliyor en azından. Bunların dışında bugün görüyorsunuz burada sadece holding yöneticisinin cenazesine katılan yakın dostları, akrabaları, siyasetçiler dışında çok kalabalık bir işçi grubu var. Bu onun çok sevildiğinin ve adil hareket ettiğini gösteriyor. Her faniye nasip olmayacak bir seven kitlesi var, uğurlayan var. Allah rahmet eylesin. Türkiye’de iş adamı çok, iyileri de var beceriksizleri de var. Mustafa Koç’un kardeşlerine örnek olduğunu düşünüyorum."

FİBA Holding: Kaybı bizi inanılmaz etkiledi

NTV canlı yayınına katılan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, "Mustafa Koç'un kaybı bizi inanılmaz etkiledi. Buradaki kalabalığı da görüyorsunuz. Yaptıklarını söylemeyi çok sevmezdi. Çok acı bir kayıp" dedi.

Koç Holding: İşçilerin haklarını

koruyan bir patrondu

Koç Holding eski CEO'su Turgay Durak, "Mustafa Bey bizim için insanlarımızın hepsini kucaklayan çok iyi bir insandı. Bardağın hep dolu tarafını görüp, insanları motive ederdi. Büyük yatırımların onaylanmasında bizlere çok destek oldu. Çok üzgünüz. Dünyanın her yerinde işçilerin haklarını koruyan bir patron olmak çok önemli. Mustafa Bey, Rahmi Bey, Ali Bey, Ömer Bey dünyanın en saygın kurumların yönetim kurullarında bu nedenle bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

Komili: Türkiye, dış dünyaya karşı

yüzünü kaybetti

Komili Şirketler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Komili, "Türkiye çok çok önemli dış dünyaya karşı yüzünü kaybetti. Türkiye için çok büyük çok önemli bir kayıp" dedi.

Vodafone: Hepimize ilham vermeye

devam edecek

Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve AMAP Bölge CEO’su Serpil Timuray, "Mustafa Koç’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem Türkiye hem de uluslarası iş dünyası tarafından takdir edilen saygın liderliği, sosyal sorumluluk girişimciliği ve örnek kişiliği ile hepimize ilham vermeye devam edecek. Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Koç Topluluğuna başsağlığı ve sabırlar dilerim."