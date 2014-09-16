'Müslüman Kardeşler üyelerinin sakıncalı durumları yoksa Türkiye'ye gelebilirler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörden çok çeken bir ülke olduğunu belirterek, resmi kanallar dışında gelen petrollerin imha edildiğini söyledi.

Al Jazeera'nin haberine göre, iki günlük Katar ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Katar'ın ülkeden ayrılmalarını istediği Müslüman Kardeşler üyelerinin Türkiye'ye gelme ihtimalleri hakkında "Talepte bulunanlar olursa inceler, sakıncalı bir durum yoksa bir yabancı nasıl misafir oluyorsa onlar da gelebilir" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların Türkiye'ye gelmek gibi bir talepleri olması durumunda incelenir, bakılır. Gelmelerini engelleyecek bir sebep varsa farklı bakılır. Engel yoksa herkese gösterilen kolaylık nedir onlara da bakılır. İsim bazında sıkıntı var mı yok mu bakılır. Bu noktada yoksa, herhangi bir yabancı nasıl misafir oluyorsa onlar da gelebilir."



Öte yandan Katar'a sığınan ancak ülkeden ayrılması istenen Müslüman Kardeşler'in üst düzey yöneticilerinden ış İlişkiler Sorumlusu Amr Derrac, dün Türkiye'ye geldi.

NYT'ın haberini adice ve çirkin olarak değerlendirdi

Erdoğan, New York Times Gazetesi'nde yer alan Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığı iddiasını kesin bir dille yalanlayarak, "Bu konuyla ilgili Türkiye'nin duruşu her zaman belli. Burada bir defa 'IŞİD'den Türkiye petrol alıyor' ifadesi çok çirkin ve kesinlikle yalan. Bu ifadeleri ortaya koyanlar adice bir ifade ortaya koyuyorlar. Ben dün de açıklamamı yapmıştım. Bölgedeki tüm terör eylemlerine karşı duran bir ülkeyiz. Çünkü biz terör eylemlerinden çok çektik. Kaldı ki bize resmi kanal dışından giren bu tür petrol olursa bunları alıkoyup imha ediyoruz. Beş bin ton getirilmek istenen petrol yakalandı, imha edildi. Türkiye, bu konularda hassastır asla fırsat vermez. IŞİD ya da petrol kaçakçılığı yapan örgütlere müsamaha ile bakmamız mümün değil" diye konuştu.

'ABD ile stratejik ittifakımız devam ediyor'

Amerikan basınında yer alan, Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olmadığı yönündeki yorumlarla ilgili olarak da Erdoğan şunları söyledi:

"Kerry ile de yaptığımız görüşmede söyledim. ABD basını asparagas yalan haber üretiyor. Bu adını verdiğiniz gazete de bu tür haberler üretmekte mahir bir gazete. Bizim bir defa ABD ile stratejik ittifakımız devam ediyor. Hatta model ortaklığımız devam ediyor. NATO zirvesinde bazı gerek ulusal gerek uluslararası medya bizim görüşme yapmayacağımızı ve ertelendiğini yazdı. Biz Başkan Obama ile bir buçuk saat oturduk. ABD milli savunma bakanı Türkiye'deydi, görüşmeler yaptı. Cuma günü dışişleri bakanı Türkiye'deydi. Bu kadar yoğun bir trafik Türkiye ile ABD arasında olurken, bu haberlerin kıymeti harbiyesi olabilir mi? Uydurma, amaç 'Türkiye ile ABD arasına nasıl fitne sokarız?' Türkiye'deki bazı grupların buna aracı olması da bunların ne kadar önemli olduğu konusunda önemli..."