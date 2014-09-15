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Dünya

Katar'dan ayrılması istenen İhvan yöneticisi Türkiye'de

Mısır'da askeri darbenin ardından ülkelerinden kaçarak Katar'a sığınan Müslüman Kardeşler'in üst düzey yöneticilerinden ış İlişkiler Sorumlusu Amr Derrac Türkiye'ye geldi

15 Eylül 2014 23:07

Katar'ın Müslüman Kardeşler liderlerinden 7 kişinin ülkeden ayrılmalarını istemesi üzerine teşkilatın Dış İlişkiler Sorumlusu Amr Derrac Türkiye'ye gelirken, 7 kişiden 2'si ülkeden ayrıldı, 5'i ise hâlâ Katar'da.

Al Jazeera'nin haberine göre, Mısır'da geçtiğimiz yıl yaşanan askeri darbenin ardından ülkelerinden kaçarak Katar'a sığınan Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) teşkilatının üst düzey yöneticileri, bu ülkeden de ayrılıyor.

Mısır İçişleri Bakanlığı, İhvan liderlerinin Katar'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittikleri açıklamış, iki ülke arasında iade anlaşması olmadığını belirtmişti. Mısır Başsavcısı Hişam Berekat, ülkede yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler teşkilatının gıyabi yargılandıklarını söyleyerek Cumartesi günü İnterpol'e tutuklanmalı için çağrıda bulunmuştu.

Mısır Diyanet İşleri Başkanlığı Eski Vekili Cemal Abdülsettar da Katar'dan ayrılması istenen isimler arasında. Abdülsettar, Mısır İçişleri Bakanlığı'nı yalanlayarak yedi İhvan yöneticisinden sadece ikisinin Katar'dan ayrıldığını açıkladı.

Abdülsettar, teşkilatın Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Amr Derrac'ın Türkiye'de olduğunu ancak hangi şehirde kaldığını bilmediğini yine Müslüman Kardeşler yöneticilerinden Vecdi Guneym'in de Derrac'dan sonra ülkeden ayrıldığını ancak nereye gittiğinin bilinmediğini söyledi. Katar'dan ayrılmaları için net bir süre verilmediğini kaydeden Abdüsettar, Doha yönetiminin, Guneym'den, doğrudan ülkeyi terketmesini istemediğini, ancak ayrılması için dolaylı yollardan talep gittiğini ifade etti.  

Henüz Katar'dan ayrılmayan Cemal Abdülsettar, kendisinin de İstanbul'a yerleşeceğini, geriye kalan 4 kişinin ise şimdilik tam olarak nereye gideceklerinin henüz netleşmediğini belirtti. Abdülsettar, ani gelişen bir olay olması dolayısıyla ayrılması istenen kişiler arasında henüz bir koordinasyon olmadığını ve farklı kişilerin farklı yerlere yerleşebileceğini ifade etti.

 

Katar'dan ayrılmaları istenen 7 isim

 

Cemal Abdülsettar ve Amr Derrac dışında Katar'dan ayrılmaları istenenler; Müslüman Kardeşler Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, Adalet ve Hürriyet Partisi'nin sözcüsü Hamza Zuba, Adalet ve Hürriyet Partisi eski milletvekili Eşref Bedreddin, Müslüman Kardeşler yöneticisi ve tebliğ görevlisi Vecdi Guneym ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf Karadavi'nin eski ofis müdürü İsam Telime.

Katar, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan olan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle devrilmesine ve ardından yüzlerce göstericinin öldürülmesine net bir tepki gösterdi. Katar, Mısır'da göstericilere yönelik şiddet ve Müslüman Kardeşler'in 'terör örgütü' ilan edilmesini de eleştirmişti. Suudi Arabistan ise Mısır yönetiminin bu kararını söylemleriyle destekliyor.

 

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