Erdoğan: BDDK, Bank Asya konusunda kararını vermeli

Katar'dan dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Bank Asya konusunda karar vermesi gerektiğini aksi taktirde sorumlu olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Borsa İstanbul'da işleme açılan Bank Asya'nın durumuna ilişkin olarak, "Bank Asya tahtası açıldı, dip yapma süreci var. Burada bir gerçeği görmek lazım. Böyle taşıma su ile değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. İstediği zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse, sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar var.



Hangi maddeyi uygular bilemem ama benim de ülkemin birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım. takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur" diye konuştu.

'Gerekirse Fitch ve Moody'sl'le ilişkileri keseriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini de sert bir dille eleştirdi ve gerekirse ilişkilerin kesilebileceğini söyledi.

Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin önünde herhangi ekonomik bir risk söz konusu değil, bunlar bu açıklamaları siyasi yapıyor. Bu açıklamaların ekonomik bir temeli, bilimsel bir temeli yoktur. Bunu geçmişte de yaptılar. Standart and Poors'la ilişkiyi kestik. Bunlar tavırlarını böyle sürdürürlerse başbakana söylerim, 'bunlarla da ilişkiyi kes, bize bunlar bir şey kazandırmış değil'. Bunlarla gelmedik buraya. Batan ekonomileri değerlendireceksin Türkiye gibi bir ülke büyüyor, sen kalkıyor hala 'durağandır, budur' diyorsun. Siyasi yaklaşımlar... Bunların perde arkasında nelerin olduğunun sizler de benim gibi farkındasınız" diye konuştu.