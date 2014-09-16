T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: BDDK, Bank Asya konusunda kararını vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fitch ve Moody's'in siyasi açıklamalar yaptıklarını belirterek, 'Başbakan'a söylerim, gerekirse ilişkilerimizi keseriz' diye konuştu

16 Eylül 2014 01:13

Katar'dan dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Bank Asya konusunda karar vermesi gerektiğini aksi taktirde sorumlu olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Borsa İstanbul'da işleme açılan Bank Asya'nın durumuna ilişkin olarak, "Bank Asya tahtası açıldı, dip yapma süreci var. Burada bir gerçeği görmek lazım. Böyle taşıma su ile değirmeni döndüremezsiniz. Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. İstediği zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse, sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar var.

Hangi maddeyi uygular bilemem ama benim de ülkemin birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım. takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur" diye konuştu.

 

'Gerekirse Fitch ve Moody'sl'le ilişkileri keseriz'

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini de sert bir dille eleştirdi ve gerekirse ilişkilerin kesilebileceğini söyledi.

Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye'nin önünde herhangi ekonomik bir risk söz konusu değil, bunlar bu açıklamaları siyasi yapıyor. Bu açıklamaların ekonomik bir temeli, bilimsel bir temeli yoktur. Bunu geçmişte de yaptılar. Standart and Poors'la ilişkiyi kestik. Bunlar tavırlarını böyle sürdürürlerse başbakana söylerim, 'bunlarla da ilişkiyi kes, bize bunlar bir şey kazandırmış değil'. Bunlarla gelmedik buraya. Batan ekonomileri değerlendireceksin Türkiye gibi bir ülke büyüyor, sen kalkıyor hala 'durağandır, budur' diyorsun. Siyasi yaklaşımlar... Bunların perde arkasında nelerin olduğunun sizler de benim gibi farkındasınız" diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

recep tayyip erdoğanışidkataruçakbank asyapetrol

İlgili Haberler

NYT: IŞİD petrolünden çok sayıda Türk hükümet yetkilisi de yararlanıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 'IŞİD’in karaborsa petrol gelirinden yararlanan çok sayıda Türk’ün arasında Hükümet yetkililerinin de olabileceğini' öne sürdü

'Müslüman Kardeşler üyelerinin sakıncalı durumları yoksa Türkiye'ye gelebilirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, IŞİD'den petrol alıyor' iddialarını 'çirkin ve adice' olarak değerlendirdi

Erdoğan: TSK, sınıra tampon bölge konusunda çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmeli ders olarak Kürtçe'nin öğrenilebileceğini ancak resmi dilin Türkçe olduğunu dile getirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24