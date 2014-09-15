NYT: IŞİD petrolünden çok sayıda Türk hükümet yetkilisi de yararlanıyor

New York Times, dünkü sayısında “ABD’nin NATO müttefiği Türkiye’yi işbirliğine ikna edemediği için IŞİD'in petrol kaçakçılığını önleyemediğini” öne süren bir haber yayımlandı.

Resmi yetkililere ve bazı uzmanlara dayandırılan haberde, Irak Şam islam Devleti Örgütü’nün (IŞİD) ucuz petrol ticaretinde Türkiye’nin güneyini önemli bir pazar haline getirdiği belirtilerek “bu karaborsa ticaretten ‘bazı hükümet yetkilileri’nin de rant sağlıyor olabileceği” iddia edildi.

Yılmaz Polat’ın Yurt gazetesinde yer alan haberine göre, New York Times Gazetesi, IŞİD’in Irak’ta kontrol ettiği topraklarda günde 25 ile 40 bin varil petrol üretildiği ve bunun karaborsoda 1 milyon 200 bin dolar yaptığına dikkat çekiyor.

‘Hükümet yetkilileri rant sağlıyor’

Türk yetkililerin kaçakçılığı önlemede isteksiz olduğunun vurgulandığı haberde, Heritage Foundation araştırma kuruluşundan James Philips, IŞİD’in karaborsa petrolünden yararlanan çok sayıda Türk’ün arasında hükümet yetkililerinin de olabileceğine dikkat çektiğini belirtiyor.

‘Koalisyon denkleminin bilinmeyeni’

New York Times’ın haberinde görüşüne yer verdiği dış politika uzmanı Juan Zarate, “Türkiye, bu koalisyon denkleminin bilinmeyeni. Büyük bir hayalkırklığı bu: Önde gelen bir NATO müttefiki söz konusu ama IŞİD’e giden para, militan ve desteği kesmeye niyetleri var mı yok mu belli değil” ifadelerini kullanıyor.