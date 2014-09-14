IŞİD, İskoçyalı rehinenin de başını kesti!

Irak ve Suriye’de etkin olan terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), elindeki üçüncü Batılı rehinenin de başını keserek öldürdüğünü açıkladı ve infaz videosunu internette paylaştı.

Daha önce Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’u aynı şekilde öldüren IŞİD, bu defa İskoç yardım görevlisi David Haines’i kurban seçti.

44 yaşındaki Haines’in infazını gerçekleştiren yüzü maskeli IŞİD üyesi, “Bu Britanyalı adam, İngiltere Başbakanı David Cameron’ın peşmergeleri İslam Devleti’ne karşı silahlandırmak için verdiği sözün bedelini ödemek zorunda” dedi.

Geçtiğimiz yıl Suriye’de kaçırılan Haines, Fransız yardım kuruluşu ACTED için çalışıyordu.

IŞİD cellatı, videoda bir başka Britanyalı rehine Alan Henning’i göstererek, Batılı ülkelere tehdit etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, videonun gerçek olup olmadığının incelendiğini açıkladı.