Erdoğan: TSK, sınıra tampon bölge konusunda çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de tampon bölge kurmasına ilişkin olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çalışma yaptığını söyledi.

İki günlük Katar ziyaretinin dönüşü uçakta gazetecilerin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Şam İslam Devleti'ne yönelik bir operasyondan önce Türkiye'nin Irak ve Suriye'de tampon bölge kurup kurmayacağı sorusuna "TSK çalışıyor, önümüze getirecekler gerekirse karar vereceğiz" diye konuştu.

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit, "Suriye sınırını korumak ne kadar kolaysa orada yapılacak tampon bölgeyi korumak da öyle kolay olacaktır" sözleriyle Suriye sınırına tampon bölge oluşturulmasını fikrini dile getirmişti.

'Kürtçe kurslar da açabilirler ama kalkıp da resmi dil olarak konuşmaya kalkarlarsa olmaz'

Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de Kürtçe eğitim verme amacıyla açılan okullar da gazetecilerin Erdoğan'a sorduğu sorular arasındaydı. Erdoğan, "Devletin resmi dili Türkçedir. Biz Kürtçe olsun diğer diller olsun, düşüncelerimizi söyledik. Seçmeli olarak seçmeli derste Kürtçe öğrenebilir. Üniversitelerde ön açıldı. 'Yeterli değil' diyorlarsa, kurslar da açabilirler. Bunlar artık çok ciddi alınmış bir mesafe. Bunun dışında kalkıp da resmi dil olarak konuşmaya kalkarlarsa olmaz. Türkiye'nin resmi dili Türkçedir." dedi.