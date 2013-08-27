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Müslim'in Suriye'deki 'kimyasal' yorumu: Esad'a operasyon isteyenlerin işi

Suriye'de Esad'ın kimyasal silah kullandığı iddiasına PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Esad'ın Şam'daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirecek kadar aptal olmadığını söyledi

27 Ağustos 2013 14:36


Suriye’nin başkenti Şam’da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen ve  yüzlerce insanın hayatını kaybettiği olayı değerlendiren PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Beşşar Esad'ın Şam'daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirecek kadar aptal olmadığını, saldırının Esad'a operasyon isteyen "başkaları" tarafından yapıldığını söyledi.

Suriye’de PKK’ya yakınlığıyla bilinen Kürt partisi PYD’nin lideri Salih Müslim, Beşşar Esad’ın Şam’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirecek kadar aptal olmadığını iddia ederek, saldırının Esad’a operasyon isteyen “başkaları” tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Beşşar Esad’ın yaşanan iç savaşta avantajlı durumdayken kimyasal silaha başvuracağına inanmadığını belirten Müslim, muhalefetin Esad tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği saldırının amacının 'Esad’ı köşeye sıkıştırıp uluslararası tepki yaratmak' olduğunu savundu.

Müslim, BM müfettişlerinin kimyasal saldırıyı muhaliflerin gerçekleştirdiğini saptamaları halinde herkesin saldırıyı unutacağını savunarak “Bu durumda kimi cezalandıracaklar? Katar Emiri, Suudi Kralı ya da Türkiye Başbakanı Erdoğan’ı mı?” dedi.

 

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