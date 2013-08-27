ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Suriye kanıtları yok etmeye çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanılan bölgeleri vurmaya devam ederek, kanıtları yok etmeye çalıştığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüntülerin ve kurbanların durumu ile yaralılardan gelen bilgilerin, Suriye'de kimyasal silah kullanımının gerçek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma kapasitesinin olduğunu ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına yönelik, kendilerinde bulunan ek bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanılan bölgeleri vurmaya devam ederek, kanıtları yok etmeye çalıştığını, BM ekibinin araştırmasına izin vermesinin artık güvenilirlilik açısından çok geç olduğunu bildirdi.

John Kerry, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye olası yanıtlara yönelik, Kongre ile aktif biçimde istişarede bulunduğunu söyledi.