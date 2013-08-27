T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Suriye kanıtları yok etmeye çalışıyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüntülerin ve kurbanların durumu ile yaralılardan gelen bilgilerin, Suriye'de kimyasal silah kullanımının gerçek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi

27 Ağustos 2013 01:35

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanılan bölgeleri vurmaya devam ederek, kanıtları yok etmeye çalıştığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, görüntülerin ve kurbanların durumu ile yaralılardan gelen bilgilerin, Suriye'de kimyasal silah kullanımının gerçek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

 Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma kapasitesinin olduğunu ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına yönelik, kendilerinde bulunan ek bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Kerry, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanılan bölgeleri vurmaya devam ederek, kanıtları yok etmeye çalıştığını, BM ekibinin araştırmasına izin vermesinin artık güvenilirlilik açısından çok geç olduğunu bildirdi.

John Kerry, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye olası yanıtlara yönelik, Kongre ile aktif biçimde istişarede bulunduğunu söyledi.

ETİKETLER

abddışişleri bakanıjohn kerrysuriyekimyasal silahkanıtyok etme

İlgili Haberler

Suriye için Batı Avrupa: Müdahale, Rusya: Savaşa girmeyiz

İngiltere, müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmayabileceğini öne sürdü. ABD uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğini açıkladı. Fransa ve Almanya, destek sinyali verdi. Rusya ise savaşa girmeyeceğini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24