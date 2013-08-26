Suriye için Batı Avrupa: Müdahale, Rusya: Savaşa girmeyiz



Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından, Beşşar Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini tartışmaya başlayan Batılı ülkelerden İngiltere, ‘müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmayabileceğini’ öne sürdü.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre, Dışişleri Bakanı William Hague, "Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki kriz konusunda sorumluluğunu üstlenmediğini ve konseyden oybirliğiyle çıkacak bir karar olmaksızın Suriye’ye müdahale etmenin mümkün olabileceğini" belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, yaptığı en son açıklamada ‘Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına bir hafta içinde cevap verilmesi gerektiğini’ belirtti. İngiltere’nin, ‘hava operasyonu, uçuşa yasak bölge oluşturulması veya isyancıların silahlandırılmasını desteklediği’ belirtildi.

ABD ve müttefikleri, Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir karar aşamasında Esad rejimini destekleyen Çin ve Rusya’nın veto hakkını kullanmasından endişe ediyor.



Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya savaşa girmeyecek



Rusya ise ABD’nin Suriye’ye yönelik olası operasyon hakkında endişeli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Washington’tan son günlerde yapılan ve Suriye’deki iç savaşa müdahale etmek için ordunun hazırlandığı yönündeki haberlerin endişe uyandırıcı olduğunu’ belirtti.

Lavrov, Suriye'ye BM onayı olmadan yapılacak bir operasyonun uluslararası düzeni ihlal edeceğini vurguladı. Rus bakan, yapılacak bir operasyonun Suriye'deki iç savaşı durdurayacağı düşüncesinin hayal olduğunu da sözlerine ekledi. Lavrov, Suriye'ye yapılacak müdahaleye ülkesinin karşılık vermeyeceğini de açıkladı: "Rusya, Suriye'ye yapılacak müdahale yüzünden kimse ile savaşa girmeyecek."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaseviç de, Batılı ülkelerden ‘BM denetim heyetininin incelemesinden çıkacak sonuçları beklemelerini’ istedi. Lukaseviç, ‘kimyasal silah iddiası üzerinde hemen sonuca varmaya çalışarak trajedik hatalar yapılmaması için tüm ülkeleri sağduyulu olmaya’ çağırdı.

Fransa'da değerlendirilmeyen tek seçenek, 'Bir şey yapmamak'

Fransa ise Suriye'ye yönelik askeri müdahale hakkında henüz bir karar alımadığını, ancak tüm opsiyonların masada olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Orantılı bir tepki verilmesi gerekir... Birkaç gün içinde nasıl bir tepki verilmesi gerektiği kararlaştırılacak" dedi.

Fabius, tüm seçeneklerin masada olduğunu, değerlendirilmeyen tek seçeneğin ise "bir şey yapmamak" olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel: Başkan isterse ordu müdahaleye hazır

Suriye’deki iç savaş boyunca askeri müdahale seçeneğini sürekli reddeden Obama yönetimi, kimyasal silah kullanıldığına yönelik güçlü bulguların ardından opsiyonlarını gözden geçiriyor.

Başkan Barack Obama’nın, atılacak adımlar için istihbarat birimlerini harekete geçirdiği belirtilirken, Washington, müttefik ülkelerle atılabilecek adımların üzerinde değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Obama’nın dün danışmanlarıyla yaptığı toplantının ardından konuşan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Başkan isterse ordumuz askeri müdahaleye hazır" dedi.

Hagel bugün yaptığı açıklamada ise Suriye konusunda uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Almanya: İddialar doğru çıkarsa cezalandırılmalıdır

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Kimyasal silah iddiaları doğru çıkarsa cezalandırılmalıdır" derken Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise askeri operasyonu destekleyeceklerini ima etti.

Davutoğlu: Türkiye koalisyonda yer alır

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise gelişmelere değinerek, ‘Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkmaması halinde oluşturulacak koalisyonda yer alacağını’ belirtti.

Türkiye’nin önceliğinin BM Güvenlik Konseyi kararına dayalı hareket etmek olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Türkiye olarak BM heyetinin incelemesinin sonucuna bakacağız. Bu incelemeden sonra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir müeyyide kararı alması gerekir. Böyle bir karar çıkmazsa, o zaman bugünlerde de tartışıldığı gibi diğer seçenekler gündeme gelir. Şimdiden 36-37 ülke bu seçenekleri tartışıyor. Eğer bu süreç içinde suriye’ye karşı bir koalisyon oluşursa, türkiye de bu koalisyonda yer alır" ifadesini kullandı.

BM denetim heyeti harekete geçti

BM’nin kimyasal silah iddiasını incelemek için Şam’a gönderdiği heyetin, Şam’ın dışındaki bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Şam’daki otellerinden ayrılan heyet, altı araçlık konvoyla kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen bölgeye hareket etti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, BM’nin mavi vücut zırhını giyen heyet üyeleri, güvenlik güçleri ve ambulans eşliğinde yola çıktı. Heyetin, isyancıların kontrolünde bulunan, Şam’ın eteklerindeki Doğu Guta bölgesine gittiği bildirildi.