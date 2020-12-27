Musa Orhan'a 'katil' diyen SGDF üyesi Taylan Özgür Karatepe gözaltına alındı

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi Taylan Özgür Karatepe sosyal medya hesabından "Musa Orhan katildir" yazdığı için, İçişleri Bakanlığı'na hakaret gerekçesiyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, 'nitelikli cinsel saldırı'' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen uzman çavuş Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç etmişti.
"Yargılanması gereken Musa Orhan'dır"
SGDF, sosyal medya hesabı üzerinden "Yargılanması gereken İpek Er'in katili Musa Orhan'dır! Taylan Özgür Karatepe derhal serbest bırakılsın!" şeklinde bir açıklama yaptı.
SGDF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"SGDF Üyesi Taylan Özgür Karatepe, "Musa Orhan katildir." şeklinde tweet attığı için, İçişleri Bakanlığı'na hakaret iddiası ile gözaltına alınmıştır.
Yargılanması gereken İpek Er'in katili Musa Orhan'dır!
Taylan Özgür Karatepe derhal serbest bırakılsın!"
Ne olmuştu?
Uzman çavuş Musa Orhan, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı.
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