İpek Er'in babasından Musa Orhan'ın tahliyesine tepki: Daha ne kadar delil lazım?

Yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan’ın tahliye edilmesine baba Fuat Er tepki gösterdi. Er, “Ne yapacağımı bilmiyorum. Delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Taciz, tecavüz, mektup ve intihar yetmiyor mu? Daha ne kadar delil lazım?” dedi.

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Batman’ın Beşiri ilçesinde, 18 yaşındaki İpek Er’in kendisine tecavüz ettiğini söylediği intiharına neden olan Uzman Çavuş Musa Orhan, tahliye edildi. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan tahliye sonrası Twitter'da #MusaOrhanTutuklansın'' kampanyası ile Orhan'ın tekrar tutuklanması istendi"

"Yargıyı kim ikna etti?"

Sözcü'den Mehmet Pişkin'e konuşan konuşan baba Fuat Er, tahliye kararına tepki gösterdi. Ne yapacağını bilmediğini belirten Er şöyle konuştu:

"Delil yetersizliğinden serbest kaldığını söylüyorlar. Daha ne kadar delil lazım bilmiyorum. Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Bırakılan mektup, intihar delil olarak yetmiyor mu? Daha ne kadar delil lazım?

Milyonlarca insan tepki gösterdi, feryat etti. Bunlar yetmiyor mu? Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kafamda bir sürü soru işareti var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu tahliyenin arkasında hangi güç var.

"Yargıyı kim ikna etti. Katilin arkasının, bu olaya tepki gösteren milyonlarca insandan daha güçlü olduğunu düşünüyorum."

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Olayın ardından İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlarının, birçok siyasi parti temsilcisinin, vali ve kaymakamın kendisini aradığını, ziyaret ettiğini ve acısını paylaştığını anlatan baba şöyle devam etti:

"Ancak ne sanığın ailesinden ne de MHP'den bize bir telefon gelmedi. Sanığın ailesi de anne baba. Arayıp, ‘Biz de üzgünüz. Oğlumuz böyle bir şey yapmış, biz de kınıyoruz, acınızı paylaşıyoruz' diyebilirdi. Ancak aramadılar. O kadar bakan ve siyasi parti aradı ancak MHP'den de ses çıkmadı. Beni düşman gördüler. Artık ne diyeceğimi bilmiyorum."

İtiraza mahkemeden ret

Öte yandan Siirt 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın, intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan’ın tahliye kararına itirazını reddetti.

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