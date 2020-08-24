İpek Er'in ailesi Musa Orhan hakkında “intihara sürükleme”den suç duyurusunda bulundu

İpek Er’in ailesinin avukatları, Uzman çavuş Musa Orhan hakkında “intihara sürükleme” suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

Batman’ın Beşiri ilçesinde Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne maruz kalması üzerine 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunup, tedavi gördüğü hastanede 18 Ağustos günü yaşamını yitiren İpek Er’in avukatları, “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanacak olan Orhan hakkında suç duyurusunda bulundu.

11 avukatın imzasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda Orhan’ın aynı zamanda “intihara sürükleme” suçu işlediğini belirtti.

Aile avukatlarının Er’in cenazesinin defni esnasında HDP milletvekilleri Sıddık Taş, Remziye Tosun ve Semra Güzel ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin polisler tarafından mezarlığa alınmamasına ilişkin de suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi. (MA)

Ne olmuştu?

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 7 Temmuz’da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, uzman çavuş olarak görev yapan Musa Orhan adlı kişinin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu ve detaylı bir ifade verdi. 16 Temmuz’da bir mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gün tedavi altında tutulduğu hastanede, önceki gün hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise Musa Orhan 16 Temmuz’da gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklamaya sevk edildi, ancak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Ancak bu itiraz kabul edilmedi. Bu süreçte 27 Temmuz’da iddianame hazırlandı.

İddianame eksiklik nedeniyle iade edilince başsavcılık bu karara itiraz etti, itiraz kabul edilince savcılık iddianameyle birlikte tekrar tutuklama talep etti. 19 Ağustos'ta incelemeyi tamamlayan ağır ceza mahkemesi ,iddianameyi ve tutuklama talebini kabul etti. Musa Orhan hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıktı. Orhan aynı gün tutuklandı.