Cinsel saldırı zanlısı uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı!

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir" denilmişti.



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Hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkartılmasının ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde teslim olan ve işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra geçen ay Batman'da intihar girişiminde bulundu.

1 ay yoğun bakımda kalan Er tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Siirt Barosu: Takipçisi olacağız

Siirt Barosu sosyal medya hesabından, "2002 doğumlu mağdur İ.E isimli şahsın şüpheli M.O tarafından cinsen saldırıya uğraması olayına ilişkin Siirt Cumhuriyet Başsavcılığını'nca nitelikli cinsel saldırı suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli Musa Orhan hakkında tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

Savcılık: Derhal soruşturma başlatılmıştır

Savcılıktan öğle saatlerinde yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Mağdur İ.E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

"Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir."

Açığa alındı

Siirt Barosu, Orhan'ın yürütülen soruşturma kapsamında çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını duyurmuştu.

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