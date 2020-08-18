Bir annenin acı yüzü: Kızı uzman çavuş tarafından tecavüze uğradı, yaşamına son vermek istedi; bugün hayatını kaybetti

Uzman çavuş Musa Orhan tarafından Batman’da 20 gün boyunca alıkonulan ve tecavüze uğrayan 18 yaşındaki İ.E., bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İntihar girişiminde bulunan İ.E günlerdir komadaydı.

Gözaltına alınan Musa Orhan,aynı gün serbest bırakılmıştı. Musa Orhan’ın verdiği ifadede “alkollüydüm” savunması yaptığı ortaya çıkmıştı.

''Çocuklarımı uzman çavuşlar gelip tecavüz etsinler diye mi büyüttüm?''

Olayın ardından JinNews'e açıklamalarda bulunan İ.E'nin annesi Hakime Kılıç, şunları söylemişti:

''Çocuklarımı uzman çavuşlar gelip tecavüz etsinler diye mi büyüttüm? Her yere başvurduk ama Musa hala dışarıda. Kızıma, ona yaptıklarını birine anlatırsa onu öldüreceğini söylemiş. Kızım o yüzden kimseye anlatamamış ve mektupta yazmış her şeyi. Mektubu yazdıktan sonra da yaşamına son vermek istemiş.''

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada #MusaOrhanTutuklansın etiketi açıldı.

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle yaptığı paylaşımda ''Bu suçu aklamanıza, faili devlet politikası haline gelen cezasızlık zırhıyla korumanıza izin vermeyeceğiz'' dedi.

Kadın Davaları hesabı, ''Ailenin şikayetinin ardından tutuklanan uzman çavuş adli tıp raporuna rağmen neye dayanarak serbest bırakıldı? #MusaOrhanTutuklansın'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise yaptığı paylaşımda, ''18 yaşındaki genç kıza 20 gün tecavüz edip, daha sonra "İstediğin yere şikayet et, bana bir şey olmaz. Daha önce de çok yaptım, bir şey olmadı" diyen katil serbest, evladını yitiren aile perişan! Haykırıyoruz: #MusaOrhanTutuklansın'' şeklinde konuştu.

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