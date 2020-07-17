Batman'da 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen uzman çavuş serbest bırakıldı

Şırnak'ta 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Uzman Çavuş M.O.'nun gözaltının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Cinsel istismara uğramasının ardından yaşamını sonlandırmak istediği iddia edilen 17 yaşındaki İ.P.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı bir köyde çobanlık yapan bir ailenin kızı İ.P.'nin Uzman Çavuş M.O. tarafından tecavüze uğradığı ve ateşli silah ile yaşamına son vermek istediği ileri sürüldü. Yaşanan olay sonrası Beşiri Devlet Hastanesi’ne ardından Batman'daki özel bir hastaneye kaldırılan İ.P.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın duyulması ardından gözaltına alınan M.O., savcılık ifadesinin ardından "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Musa O.'ya "yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

İHD: Olayın takipçisi olacağız

Olayın ortaya çıkması ile birlikte Batman İnsan Hakları Derneği (İHD) Şubesi ve Batman Barosu olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından İHD Eş Başkanı Devran Yıldız, "Olayı soruşturduk. Uzman çavuşun cinsel saldırıda bulunduğunu ve gözaltına alındığını öğrendik. Olayın aydınlatılması ve şüphelinin cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız" dedi.





Batman Barosu'ndan açıklama

Batman Barosu ise yazılı açıklama yayınlayarak şüphelinin gözaltına alındığı belirtti. Baro açıklamasında, "Suç mahalinin Siirt olması nedeni ile şüpheli Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltına alınmıştır. Siirt Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu’ndan bilgi aldıkça paylaşacağımızı ve Siirt’te yürütülen soruşturmanın Siirt Barosu ile birlikte takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

HDP Milletvekili Feleknas Uca, İnsan Hakları Derneği (İHD), HDP Kadın Meclisi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcileri, aileyi ziyaret etti. Temsilciler, durumun aydınlatılması ve uzman çavuşun gerekli cezayı alması için ailenin yanında olduklarını dile getirdi. (MA)