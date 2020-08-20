Aile Bakanlığı, İpek Er'in ölümüne ilişkin davaya müdahil olma kararı aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Siirt’te uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyette bulunan İpek Er’in ölümüne ilişkin davaya müdahil olmak için dilekçe verdi.

Aile Bakanlığı Siirt'te, intihar teşebbüsünden 34 gün sonra hayata veda eden 18 yaşındaki İpek Er'in, uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddialar üzerine davaya müdahil olmak üzere dilekçe verdi.

Ne olmuştu?

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 7 Temmuz’da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, uzman çavuş olarak görev yapan Musa Orhan adlı kişinin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu ve detaylı bir ifade verdi. 16 Temmuz’da bir mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi’ne kaldırıldı. İpek Er, 34 gün tedavi altında tutulduğu hastanede, önceki gün hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise Musa Orhan 16 Temmuz’da gözaltına alındı. İfadesinin ardından tutuklamaya sevk edildi, ancak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Ancak bu itiraz kabul edilmedi. Bu süreçte 27 Temmuz’da iddianame hazırlandı.

İddianame eksiklik nedeniyle iade edilince başsavcılık bu karara itiraz etti, itiraz kabul edilince savcılık iddianameyle birlikte tekrar tutuklama talep etti. İlgili ağır ceza mahkemesi dün incelemesini tamamladı, iddianameyi ve tutuklama talebini kabul etti. Musa Orhan hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıktı. Musa Orhan dün tutuklandı.

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