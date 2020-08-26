7 gün tutuklu kalan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine tepkiler: Kim koruyor, arkasında kim var?

Yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er’e tecavüz eden ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın 7 günlük tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesine sosyal medyadan tepki geldi.

#MusaOrhanTutuklansın etiketi yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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Eski CHP Milletveki Barış Yarkadaş, paylaşımında Musa Orhan'ı kimin koruyup kolladığını sordu. Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''İpek Er'e tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Uzman Musa Orhan, dün gece tahliye edildi. Tahliye gerekçesi ise komik: Kaçma şüphesi yok. Orhan, kararın ardından şehirden ayrıldı. Soru şu: MUSA ORHAN'I KİM KORUYOR VE KOLLUYOR? Bu çavuşun arkasındaki güç kim? Suç ortağı kim?''

Gazeteci Kadri Gürsel, Musa Orhan'ın tahliye sebebi üzerinde durarak, ''Türkiye’de gazetecilikten tutuklu gazeteciler kaçma şüphesi vardır diye tahliye edilmezler. Türkiye’de tecavüzcüler kaçma şüphesi yoktur diye tahliye edilirler'' ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ''Mahkeme, Musa Orhan’ın itirazlarını adli tıp raporuna dahi bakmadan yerinde bulup tahliye etti. Adalet terazisi yine eşit tartamadı... #MusaOrhanTutuklansın'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şule Çet Dayanışma Platformu ise ''Tecavüzcülere cesaret vermeyi bırakın! Tecavüzün aklanmasına izin vermeyeceğiz. #MusaOrhanTutuklansın'' ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu yaptığı paylaşımda, ''Sırf mesleki faaliyetleri veya muhalif duruşları nedeniyle tutuklu bulunanlar varken intihar edenin geride bıraktığı mektup, suçun niteliği ve kaçma şüphesine rağmen nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan tahliye ediliyor'' dedi.

Eski CHP Milletvekili Melda Onur, ''Kaçma şüphesi yokmuş... Lanet gelsin hepinize!!!'' dedi.

Kampüs Cadıları Twitter hesabı, ''Tecavüzcüleri aklamanıza izin vermeyeceğiz! Musa Orhan'ın işlediği suç cezasız bırakılamaz! #MusaOrhanTutuklansın'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Artvin Borça Belediyesi Twitter hesabı da ''Tecavüz ettiği ve 20 gün boyunca alıkoyduğu kadına, 'istediğin yere şikayet et, bana bir şey olmaz, daha önce de çok yaptım, bir şey olmadı' derken ne demek istediği şimdi anlaşılıyor. #MusaOrhanTutuklansın'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

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