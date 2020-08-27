DEVA Partisi'nden, tahliye edilen uzman çavuş Musa Orhan hakkında açıklama: Mevcut delil durumu bir haftada nasıl değişti!

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 18 yaşında hayatına son veren İpek Er'e tecavüz suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında açıklama yaptı.

Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzman çavuş Musa Orhan'ın bir hafta sonra tahliye edilmesiyle ilgili "mevcut delil durumunun ve sanığın atılı suçu işlediğine dair oluşan kuvvetli suç şüphesinin, sanık lehine nasıl ve ne şekilde değiştiği anlaşılamamaktadır" dedi.

"Mahkemenin 'rıza' değerlendirmesi hukuka aykırı"

Hayatına son veren İpek Er’in Musa Orhan ile arkadaşlık ilişkisi kurmasında bir rıza mevcut olmasına rağmen alkol etkisiyle yaşanan cinsel birliktelik için hem de bu ilişkiden daha sonra evlenme vaadi ileri sürülerek yaşanan cinsel birliktelik için bir “rıza”dan bahsedilemeyeceğini söyledi.

Açıklamada, ''Bu minvalde, Adli Tıp Kurumu raporu ve mağdurun beyanı, yaşanan cinsel birlikteliğin zorla yaşandığı iddiasını güçlendirirken; mahkeme heyeti tarafından yapılan rızaya ilişkin değerlendirme, hukuka ve hakkaniyete aykırı sonuçların doğmasına neden olmuştur'' dendi.

Tahliye kararıyla ilgili de Mustafa Yeneroğlu, ''Diğer taraftan atılı suçun hâlâ “katalog suç” vasfını korumasına karşılık, sanığın suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphenin ne zaman ve hangi gerekçe ile giderildiği kararda açıklanmamıştır. Kaldı ki Musa Orhan hakkında ısrarla bir tedbir uygulanmamasının gerekçesi de merak edilmektedir. Zira, soruşturmanın başından itibaren birkaç kez Musa Orhan’ın tutuklanması yönünde talepte bulunulduğu ancak bu taleplerin ısrarlı bir şekilde reddedildiği kamuoyunca bilinmektedir' dedi.

Yeneroğlu açıklamasında, kamu vicdanının daha fazla zedelenmemesi adına sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.