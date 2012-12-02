Mursi referandum için tarih verdi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yeni anayasa taslağı için 15 Aralık'ta referanduma gidileceğini açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları, tepkilere neden olan anayasa taslağının referanduma götürüleceği tarihi açıkladı.

Mısırlılar, yeni anayasa taslağını oylamak için 15 Aralık'ta sandık başına gidecek.

Mursi, Anayasa Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan nihai anayasa taslağını, Başbakan Hişam kandil, Anayasa Hazırlık Komisyonu Başkanı Hüsam El-Giryani, komisyon üyeleri, Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda teslim aldı.

''Bu tarihi günde, kadını, erkeği, genci, Müslüman'ı ve Hristiyan'ı ile bütün Mısır halkını selamlıyorum'' diyen Mursi, anayasa taslağının hazırlık safhasındaki çalışmalarından dolayı başta Komisyon Başkanı Giryani olmak üzere bütün üyelere teşekkür etti.

Anayasa Hazırlık Komisyonu Başkanı Giryani de referandumun Mısır'da geçiş dönemini sona erdireceğini ve daha önceki bütün anasal düzenlemelerin de geçersiz kalacağını vurguladı.

Tahrir'e karşı Nahda

Öte yandan Tahrir Meydanı’ndaki Mursi karşıtı gösteriler devam ederken, bugün yeni anayasa taslağını destekleyenler de meydanlara indi.

Sayılarının 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen destekçiler, Kahire Üniversitesi önündeki Nahda Meydanı’nında bir araya gelerek Mursi’ye destek mesajı gönderdi.