Murat Yetkin: Bahçeli'nin, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi eski MHP’lileri kast ettiği konuşuluyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında söylediği "Mahallenin uşaklarını milliyetçi harekete davet ediyorum" cümlesine ilişkin olarak, "Bahçeli’nin “mahallenin uşakları” çağrısı hem MHP’nin zayıflayan seçmen tabanını tahkim etmeye hem de İYİ Parti’yi huzursuz etmeye yönelik" ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"Grup toplantısının bitiminde Bahçeli TBMM’den ayrılmak üzereyken yanına gidip sordum:

– Mahallenin uşakları derken kimleri kast ettiniz?

– Mahallenin kelimesi neyi anlatıyorsa onu siz bulun.

– Acaba son zamanlarda İYİ Parti yönetiminde görevlerini kaybeden eski arkadaşlarınızı mı kast ettiniz?

– (Gülerek) İsim vermem. Mahallenin derken ne demek istediğimiz açık. (Bu söz üzerine Bahçeli’nin yanındaki MHP yöneticilerinden de hafif gülüşmeler duyuldu.)

– Şifreyi vermem diyorsunuz yani?

– Vermem.

Bahçeli de gerçi reddetmiyor ama MHP kulisinde en kast ettiğinin Aydın ve Ağıralioğlu durumundaki eski MHP’lilerin yuvaya dönmesi olduğu yorumu yaygın."

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Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nı yeniden belirlemişti. Yeni görevlendirmelere göre; Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirilmiş, teşkilat Başkanlığı'nın doğrudan Akşener’e bağlı olmasına karar verilmişti. İyi Parti kulislerinde bu görev değişikliği, Akşener'in Aydın'a "Parti benim" iması yaptığı yorumlarına sebep olmuştu.

Öte yandan Genel Başkan Yardımcılığı’ndan alınan Yavuz Ağıralioğlu’na yeni görev verilmemişti. Ağıralioğlu başta rencide olduğunu söylerken, daha sonra Akşener'le görüşmüş, "İstifa etmeyeceğim, partim adına mücadeleye devam edeceğim" demişti.

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