İyi Parti kulisi: Koray Aydın eş başkanlık havası oluşturuyordu, Akşener, “Parti benim” dedi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, A takımı değişen İyi Parti ile ilgili kulisleri aktardı. Kulislerde Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırılan Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınmasının partiyi merkez sağa konumlandırma hamlesi diye yorumlandığını ifade eden Saymaz, “2017'de İyi Parti kurulurken, Akşener'in genel başkanlığı, Aydın'ın da 'İkinci Adam' statüsü ittifakla kabul gördü. Ancak Aydın'ın örgütü elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti” diye yazdı.

19 Mart’ta Afyon ve Uşak’ta gerçekleştirilen teşkilat toplantılarında yansıyan iki fotoğrafın rahatsız ettiğini ifade eden Saymaz, bir İyi Partili üst düzey yöneticinin görüşlerini şöyle aktardı:

"’MHP'de bile bu görüntü yoktu’ diyor. Aydın'ın uzun süredir yardımcıları aracılığıyla kendisine bağlı yapılar inşa ettiğini ileri sürüyor. ‘Eşbaşkanlık havası oluşturuyordu. Kendisi teşvik etmemekle birlikte 'Hayır' demiyordu. Şimdi Akşener, 'Parti benim' dedi’ diye konuşuyor.”

Öte yandan Saymaz, Akşener'in bu hamlesinin siyasete dönmeye hazırlanan eski Başbakan Tansu Çiller'in önünü kesmek olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - İyi Parti’de “merkez sağ ve ittifak hukuku” hamlesi: Taşlar yerinden oynadı, Başkanlık Divanı’nda kritik değişikler yapıldı

TIKLAYIN - İyi Parti'nin A Takımı değişti

TIKLAYIN - Eski yol arkadaşı Çiller ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Akşener'in varlığı ve siyasetteki ağırlığı Çiller'i tahrik ediyor